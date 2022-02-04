Как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови

Опасный уровень сахара в крови можно определить по изменениям в ладонях. Они проявляются при так называемом синдроме жесткой руки, отмечает эндокринолог Елена Сюрашкина. Она рассказала, как распознать симптомы начавшегося диабета.

Восковой вид

Синдром жесткой руки в медицинской терминологии называется «диабетической хироартропатией» и характеризуется изменениями в коже ладоней: она становится толще и приобретает восковой вид. Болезнь влияет и на подвижность суставов пальцев — нарушается их сгибательная функция. Такой симптом может проявляться у 30% людей, имеющих продолжительные проблемы с уровнем сахара в крови, говорит медик.

Чтобы проверить, есть ли диабет, необходимо сложить ладони вместе и попытаться соединить пальцы. Если они не соприкасаются друг с другом, то это может указывать, что в крови повышенный уровень сахара, который разрушает нервные волокна и мелкие сосуды.

Онемение и скованность

Еще один признак — невозможность полностью распрямить ладонь, чтобы пальцы стали ровными. Возникает болезнь с мизинца, переходя на большой палец. Сначала ощущается онемение или покалывание, затем наступает скованность.

Болезнь охватывает как самые мелкие и хрупкие суставы, так и более крупные. При запущенном диабете поражаются крупные суставы. Сопутствующей болезнью при этом нередко становится диабетическая невропатия.

Жажда и головная боль

О высоком уровне сахара в крови могут сигнализировать и изменения в организме. Их легко заметить, если быть внимательным к себе, говорит Елена Сюрашкина. Она перечислила симптомы, которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания:

усиленная жажда;

частые головные боли;

заторможенность;

сонливость, вялость;

боли в животе;

сухость кожи;

частое мочеиспускание;

запах ацетона изо рта;

раздражительность.

Опасные последствия

Эндокринолог предупреждает, что, если безответственно подходить к здоровью и игнорировать тревожные сигналы, которые посылает организм, могут наступить фатальные последствия. В их числе:

кетоацидоз — срыв регуляции обмена веществ;

— срыв регуляции обмена веществ; гипогликемия — падение уровня сахара в крови ниже нормы, что не менее опасно, чем превышение, и может привести к коме. Признаки: повышенное потоотделение, усталость, недомогание, побледнение кожи;

— падение уровня сахара в крови ниже нормы, что не менее опасно, чем превышение, и может привести к коме. Признаки: повышенное потоотделение, усталость, недомогание, побледнение кожи; кома . При повышенном уровне сахара проявляется усиленным мочеиспусканием, обезвоживанием, мышечным гипертонусом, несвязной речью, судорогами, сонливостью. При пониженном сахаре наблюдается слабость, боль в мышцах и сердце;

. При повышенном уровне сахара проявляется усиленным мочеиспусканием, обезвоживанием, мышечным гипертонусом, несвязной речью, судорогами, сонливостью. При пониженном сахаре наблюдается слабость, боль в мышцах и сердце; глазные заболевания и потеря остроты зрения;

и потеря остроты зрения; диабетическая стопа . Проявляется в поражении кожи, крупных и мелких сосудов, нервов, костей и мышц стопы. Симптомы: онемение, жжение, покалывание, ощущение «мурашек», озноб. Если не лечить, возникают незаживающие язвы, инфекционные поражения, гангрена;

. Проявляется в поражении кожи, крупных и мелких сосудов, нервов, костей и мышц стопы. Симптомы: онемение, жжение, покалывание, ощущение «мурашек», озноб. Если не лечить, возникают незаживающие язвы, инфекционные поражения, гангрена; кожные болезни. Возникают плохо заживающие ранки, трещины, язвы.

Контроль за уровнем сахара в крови поможет восстановить многие процессы в организме и облегчить начавшиеся проблемы, пишет Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как при сахарном диабете избежать развития диабетической ретинопатии или глазного диабета.