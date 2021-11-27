Как увеличить вероятность рождения близнецов?

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Артем Решетов
Эксклюзив 4 460

Генетик Вяткина объяснила, как увеличить вероятность рождения близнецов

Фото, видео: Depositphotos / nikascorpionka; 5-tv.ru

По мнению врача, дело не только в наследственности.

О рождении близнецов мечтают многие женщины. Но неспроста близнецы — довольно редкое явление, шансы на их зачатие крайне малы. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-генетик Светлана Вяткина объяснила, от чего зависит возможность рождения близнецов  и как ее увеличить.

«Существует несколько видов близнецов, самые частые, самые распространенные и самые известные — это дизиготные и монозиготные близнецы», — напомнила Вяткина.

Дизиготных близнецов обычно называют двойняшками — они не будут похожи друг на друга, как две капли воды. Такие близнецы могут быть даже разнополыми — дело в том, что оплодотворяются две разные яйцеклетки.

«Частота рождения дизиготных близнецов находится под влиянием нескольких факторов, среди которых возраст мамы и национальность. Чаще всего дизиготные близнецы появляются у чернокожих матерей, а реже всего — в Азии», — объяснила врач.

Рождению дизиготных близнецов можно поспособствовать, подобрав нужное время — женщины в возрасте от 35 до 39 лет рожают двойню чаще, чем другие, это, в первую очередь, связано с физиологическими особенностями этого возраста.

Кроме того, предрасположенность женщины к рождению близнецов передается по наследству — так что, если у вас в роду часто получались двойняшки, то у вас есть все шансы.

«Способность женщины продуцировать одновременно несколько яйцеклеток, а не одну является наследственной, поэтому мы можем наблюдать рождение дизиготных близнецов из поколения в поколение в пределах одной семьи», — уточнила Вяткина.

Иначе дело обстоит с монозиготными близнецами — теми самыми, которых не отличить друг от друга.

«Монозиготные, или идентичные близнецы, появляются тогда, когда оплодотворяется только одна яйцеклетка, но, впоследствии, на самых ранних этапах развития эмбриона, она по неизвестным причинам разделяется на две равные части», — рассказала генетик.

Такие близнецы имеют одинаковый набор генов — поэтому будут максимально похожи друг на друга во всем, включая пол и группу крови.

Повлиять на вероятность появления на свет таких близнецов не получится — это исключительно воля случая.

«Частота рождения монозиготных близнецов одинакова во всех народностях и у матерей разных возрастных групп, и не найдено никакой наследственной предрасположенности к рождению монозиготных близнецов», — заключила Вяткина.

Кстати, ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что монозиготные близнецы даже болеют одинаково — ведь генетически они не отличаются друг от друга.

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