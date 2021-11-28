Время сюрпризов: астропрогноз на декабрь 2021 для «огненных» знаков зодиака

Наступает декабрь и звезды сулят нам новые неожиданные повороты судьбы. Что ожидает в предстоящем месяц огненные знаки зодиака, в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Елена Егорова.

«Я вижу какое-то путешествие, возможно, какая-то недалекая поездка вас ожидает в декабре, уже в самом начале месяца. Она может возникнуть совершенно внезапно, как будто это будет какая-то внезапная возможность. Обязательно осуществите эту поездку, она будет для вас очень полезной», — поведала эксперт.

Также она отметила, что в декабре Овнам, Стрельцам и Львам предстоит заключить некий двусторонний контракт. Скорее всего, эти отношения будут связаны с недвижимостью: покупка, продажа, аренда, приобретение товаров для дома. Возможно, заключение контракта на кредит или оформление деловых отношений с дизайнерами или строителями. Егорова даже допустила заключение брака, однако никакого пышного празднования в этом случае не будет.

«Чтобы выбор был максимально верным, выберите максимально правильную, законопослушную сторону. То есть здесь не рекомендуется нарушать закон, потому что тут справедливость будет за тем, за кем правда», — отметила специалист.

В случае оформления официальных бумаг или новых документов — вы получите их очень быстро. Если решили сделать «визу» для поездок заграницу, то смело можете подавать заявление. Уже в конце декабря вы получите заветные документы.

«Будет у вас выбор по поводу дороги куда-то. Будете выбирать. Может быть вы захотите запланировать семейный отпуск, путешествие, поездку и будет выбор между двумя разными направлениями», — дополнила астролог.

По словам Егоровой, "огненные" знаки зодиака ждет прекрасное развитие отношений на работе. Вас станут больше уважать, дружелюбная атмосфера будет сопровождать вас в офисе весь месяц. Вас будут ценить и любить не только как человека, но и как специалиста.

«Пользуйтесь, пожалуйста, внезапными возможностями, которые будут в декабре для вас, не упустите их, пожалуйста», — заключила астролог.

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