Любимец фортуны: какими чертами Стрелец выделяется среди остальных знаков зодиака

Мечтаете, чтобы фортуна и оптимизм никогда вас не покидали? Вам стоило родиться под знаком Стрельца, с 22 ноября по 21 декабря. Никаких сомнений в том, что перед вами — баловень судьбы, у окружающих не возникнет, если они увидят жизнерадостного и позитивного человека, утверждающего, что стакан наполовину полон. Эти представители зодиакальной семьи предпочитают видеть во всем и всех лишь положительные черты.

Жизнелюбие Стрельца астрологи объясняют тем, что ими управляет Юпитер — царь планет, он дарит своим подопечным благополучие и успех и делает их открытыми, веселыми и довольными жизнью. Именно эта планета наделяет их оптимизмом и целеустремленностью, дарит надежду.

Французы таких людей называют бонвиванами, беспечными людьми, любящими весело пожить в свое удовольствие, в комфорте и стремлении вкусно выпить и поесть.

Покровительство столь могущественной планеты придает этому огненному знаку быстроту реакций и динамизм, способствует максимальному раскрытию заложенных талантов. Они избирают свой путь, обходя проторенные скучные, по их мнению, дороги. Благодаря своему гибкому уму и изобретательности они слывут мастерами нестандартных решений.

Свой внутренний огонь верящий во все доброе и вечное стремится направлять на благо человечества. У них обостренное чувство справедливости, свою правоту они готовы яростно защищать.

Положительные черты

Оптимизм, легкость, открытость, честность, беззаботность, щедрость, предприимчивость, энергичность, любознательность, дружелюбие, любовь к животным и путешествиям.

Отрицательные черты

Беспечность, нетерпеливость, прямолинейность, высокомерие, скептицизм, безрассудство, расточительность.

Знаменитости, родившиеся под знаком Стрельца:

Стивен Спилберг, Брэд Питт, Мила Йовович, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Сергей Светлаков, Максим Аверин, Илья Авербух, Эмир Кустурица.

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