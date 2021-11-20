Любимец фортуны: какими чертами Стрелец выделяется среди остальных знаков зодиака
Никаких сомнений в том, что перед вами — баловень судьбы, у вас не возникнет, если вы взглянете на дату его рождения. Она приходится на период с 22 ноября по 21 декабря.
Фото: depositphotos / mcgphoto
Мечтаете, чтобы фортуна и оптимизм никогда вас не покидали? Вам стоило родиться под знаком Стрельца, с 22 ноября по 21 декабря. Никаких сомнений в том, что перед вами — баловень судьбы, у окружающих не возникнет, если они увидят жизнерадостного и позитивного человека, утверждающего, что стакан наполовину полон. Эти представители зодиакальной семьи предпочитают видеть во всем и всех лишь положительные черты.
Жизнелюбие Стрельца астрологи объясняют тем, что ими управляет Юпитер — царь планет, он дарит своим подопечным благополучие и успех и делает их открытыми, веселыми и довольными жизнью. Именно эта планета наделяет их оптимизмом и целеустремленностью, дарит надежду.
Французы таких людей называют бонвиванами, беспечными людьми, любящими весело пожить в свое удовольствие, в комфорте и стремлении вкусно выпить и поесть.
Покровительство столь могущественной планеты придает этому огненному знаку быстроту реакций и динамизм, способствует максимальному раскрытию заложенных талантов. Они избирают свой путь, обходя проторенные скучные, по их мнению, дороги. Благодаря своему гибкому уму и изобретательности они слывут мастерами нестандартных решений.
Свой внутренний огонь верящий во все доброе и вечное стремится направлять на благо человечества. У них обостренное чувство справедливости, свою правоту они готовы яростно защищать.
Положительные черты
Оптимизм, легкость, открытость, честность, беззаботность, щедрость, предприимчивость, энергичность, любознательность, дружелюбие, любовь к животным и путешествиям.
Отрицательные черты
Беспечность, нетерпеливость, прямолинейность, высокомерие, скептицизм, безрассудство, расточительность.
Знаменитости, родившиеся под знаком Стрельца:
Стивен Спилберг, Брэд Питт, Мила Йовович, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Сергей Светлаков, Максим Аверин, Илья Авербух, Эмир Кустурица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена стоит дать мальчику-Стрельцу и девочке-Стрельцу, чтобы сделать их еще счастливее.
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