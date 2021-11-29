Бузова и Собчак встали на защиту Билана после «пьяного» выступления: «Безумный профи»
Бузова и Собчак заступились за Билана после «пьяного» выступления
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Поющая ведущая считает, что нельзя осуждать артиста, даже если он вышил на сцену выпившим.
Поющая телеведущая Ольга Бузова и светская львица Ксения Собчак заступились за исполнителя Диму Билана. Дело в том, что он столкнулся с волной хейта в соцсетях после того, как вышел на сцену, вероятно, нетрезвым.
Ольга Бузова пожалела коллегу по цеху и обрушилась с критикой на недоброжелателей. Она считает, что артист, несмотря на то, что «немного выпил перед концертом», все равно является «безумным профи».
«Я знаю Диму как профессионала и человека, который никогда не срывает мероприятия! Он не сорвал праздник, а вышел и спел! Спел даже когда на его душе боль! Боль, которую он пытался заглушить бокалом вина! А вы что так никогда не делали? Почему такой негатив? Почему такое осуждение? Он что кого-то избил? Он кого-то оскорбил находясь в этом состоянии?» — возмутилась Бузова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, омерзительно смотрятся те люди, которые снимали выступление, смеялись и оскорбляли артиста, «у которого от боли разрывалось сердце».
«Дима, ты лучший! Я с тобой!» — поддержала знаменитость певца.
Ксения Собчак высказалась о ситуации в своем Telegram-канале. Журналистка призналась, что ей стало грустно от видео с Биланом на свадьбе и его последовавшей за этим исповеди в Instagram. По словам телеведущей, теперь артиста будут все стыдить. Однако ясно, что его срыв стал следствием обычной усталости.
«Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», — написала Собчак.
Как писал 5-tv.ru ранее, Диму Билана засняли вышедшим на сцену в странном состоянии на концерте в Казахстане. После этого, ему пришлось оправдываться за выступление.
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