Защищайте границы: таро-прогноз на декабрь 2021 для «водных» знаков зодиака

Наступления конца года многие ждут с нетерпением, чтобы оставить в уходящем все печали и обиды и встретить новый — с чувством свершения чего-то необычного, сказочного, долгожданного. Об изменениях в судьбе у Раков, Скорпионов и Рыб, которые произойдут с ними в первый зимний месяц, рассказала в беседе с 5-tv.ru астролог Елена Егорова, представив таро-прогноз на декабрь 2021 для «водных» знаков зодиака.

«Прекрасное ощущение счастья, радости и любви будет царить в вашем доме. Счастья — полная чаша, вас ожидают счастливые события, связанные с детьми и семьей, они подарят вам позитивные эмоции и чувство любви и заботы», — описала эмоциональную составляющую Егорова.

Но без капли дегтя не обойтись: астролог предупредила, что за счастье и успех придется основательно побороться, и только в случае приложения достаточной порции усилий вы сумеете получить обещанное.

При этом вам придется отстаивать права и границы, так как без препятствий на пути в виде людей и обстоятельств, скорее всего, не обойтись. Карты таро указывают на большую вероятность конкуренции и противостояния, они возможны не только в ваших взаимоотношениях с коллегами, но и в кругу семьи.

Кроме того, существует риск вмешательства извне в спокойствие вашей семьи, и придется быть начеку и прикладывать усилия, чтобы счастье домашнего очага никто не нарушил. Карты таро говорят, что вам без труда удастся справиться со всеми перипетиями, которые возникнут у вас на пути.

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Приятные моменты у Раков, Скорпионов и Рыб связаны с коллективными событиями, готовьтесь блистать и достаньте самый лучший наряд: на горизонте «светится» приглашение на торжественное событие, это могут быть день рождения, крестины, празднование Нового года. И даже в вопросах совместного проведения не стоит забывать, как хрупок мир в семье, поэтому не пререкайтесь при выборе вечернего платья или покупая подарок при визите в гости.

Расклад карт таро показывает, что отправиться на праздник вам предстоит на самолете, но путешествие на детский день рождения или крестины может омрачить противостояние из-за того, что среди приглашенных объявятся выступающие против того, чтобы крестить ребенка в силу религиозных убеждений.

«Быть лидером, вести за собой, взять на себя ответственность, активнее включаться в рабочий процесс, принять приглашение на мероприятие, отстаивать личные и семейные границы», — ключевые слова месяца для знаков водной стихии озвучила предсказательница.

Если вас провоцируют, не «ведитесь» на провокацию, сделайте вид, словно ничего не происходит. Ваши убеждения будут часто подвергаться критике, но лучше проигнорировать действия злопыхателя: все равно каждый останется при своем мнении, а вы сумеете сохранить энергию, которая понадобится на осуществление задуманного вами ранее.

Если последуете всем советам, то, уверена астролог, вы сможете заполучить документы, а также новую и полезную для вашей профессиональной деятельности информацию. Если все будет под контролем, то и на праздник успеете, и ваша карета не превратится в тыкву.

Ранее 5-tv.ru приводил таро-прогноз на декабрь 2021 для «огненных» знаков зодиака.