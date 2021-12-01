Сомнения прочь: таро-прогноз на декабрь для «воздушных» знаков зодиака
Астролог Елена Егорова в беседе с 5-tv.ru рассказала об изменениях в судьбе Близнецов, Весов и Водолеев, которые произойдут уже в первый зимний месяц.
Фото, видео: Depositphotos / ndefender; 5-tv.ru
Финальный месяц 2021 года готовит немало сюрпризов. Подготовиться к ним правильно предлагает астролог Елена Егорова, представив в беседе с 5-tv.ru таро-прогноз на декабрь для «воздушных» знаков зодиака.
К Близнецам, Весам и Водолею уже в самом начале месяца придут неожиданные возможности, которые выразятся в путешествиях и внезапных поездках.
«Обратите особое внимание на состояние своего здоровья, особенно во время нахождения за пределами привычного места проживания: могут возникнуть головные боли и проблемы с дыхательной системой. Не исключено, что впоследствии вы пожалеете, что отправились в дальнюю поездку», — предсказала таролог.
Путешествие может быть омрачено резким звонком, возникнет неожиданное препятствие в виде незавершенного дела — будьте готовы к тому, что эти неприятные сюрпризы могут прервать ваш вояж. Если встанет вопрос — ехать или нет, — не сомневайтесь и отправляйтесь в дорогу: именно в этой поездке вам представится невероятная возможность для дальнейшего продвижения.
«В дороге может возникнуть необъяснимое чувство тревоги, но карты таро говорят, что поводов для беспокойства нет: все получится и будет реализовываться по плану, запланированному вами в декабре. Появившиеся беспокойные мысли и станут причиной вашей головной боли, поэтому гоните прочь сомнения», — предупредила Елена Егорова.
В декабре представителям водной стихии предстоит взаимодействовать с влиятельным лицом, человеком на высокой должности.
«Это может быть врач, адвокат, ваш начальник — строгий, жесткий, но справедливый. Возможно, вам придется прибегнуть к помощи высокопоставленного лица для решения свих проблем», — уточнила эксперт.
Кроме того, конец года располагает к приятным встречам с друзьями, родными и коллегами, корпоративы, празднование счастливого события — им может стать новоселье или повышение по службе.
В вашу жизнь войдет что-то новое, связанное с недвижимостью. Всплывут вопросы с детьми, организацией детских праздников.
«В целом расклад карт таро благоприятен для представителей водной стихии: все ваши планы осуществятся, отправляйтесь в путешествие, меньше беспокойтесь и ожидайте помощи покровителя, не забывая заботится о здоровье. И однозначно в конце декабря ожидает празднование счастливого события», — подытожила астролог Елена Егорова.
Ранее 5-tv.ru приводил таро-прогноз на декабрь 2021 года для «водных» знаков зодиака.
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