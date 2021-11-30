В Перми внезапно скончалась 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо

Чемпионка Европы по тхэквондо 19-летняя Арина Биктимирова внезапно умерла дома в Перми. Смерть девушки застала врасплох не только ее родителей, но и тренера. Трагедия произошла в ночь на 29 ноября.

Несколько дней назад у Биктимировой был выходной. Она решила его провести дома. По словам родных, все было хорошо, девушка не жаловалась на плохое самочувствие. Вечером легла спать. Под утро родители проснулись от хрипов дочери. Внезапно Арина потеряла сознание. Вызванная скорая помощь приехала быстро, но спасти спортсменку медикам не удалось.

«Мы не можем понять, что могло произойти с ее здоровьем. У Арины никаких хронических заболеваний не было. Перед каждыми соревнованиями спортсменов не просто проверяют, а в буквальном смысле „просвечивают“, и Арина, когда ее проверяли перед поездкой на чемпионат Европы, была полностью здорова. И то, что случилось — для нас тоже шок», — рассказал ее тренер Даниил Горбунов в интервью KP.RU.

Арина Биктимирова занялась спортом, когда ей было шесть лет. В 2009 году после успехов на тренировках ее пригласили в сборную Пермского края. Девушка училась в Пермском университете на радиофизика и мечтала добиться спортивных вершин. Она была единственным ребенком в семье.

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