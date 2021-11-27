Потерявший сознание во время игры хоккеист молодежного «Динамо» Родионов умер в реанимации

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Надежда Квашенко
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В течение шести дней медики боролись за жизнь юноши, но спасти спортсмена не удалось.

Потерявший сознание во время игры хоккеист молодежного «Динамо» Родионов умер в реанимации

Фото: ХК «Динамо»

Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Валентин Родионов умер в реанимации после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Ему было 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

«На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало. Хоккейный клуб „Динамо“ Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.

Трагический инцидент произошел 21 ноября. Спортсмен потерял сознание после того, как вернулся на скамейку во время матча с ЦСКА. Родионова доставили в Морозовскую городскую клиническую больницу.

Медики диагностировали у юноши отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Его экстренно прооперировали. Чтобы снизить давление на мозг, при подобных состояниях традиционно проводится декомпрессионная трепанация черепа. После оперативного вмешательства игрока ввели в искусственную кому.

Как ранее сообщали в «Динамо», ссылаясь на запечатленный на видео момент игры, во время которого Родионов получил травму, сильного удара и столкновения не было.

В клубе также отмечали, что взяли на себя все расходы по лечению Родионова, за жизнь которого боролись лучшие врачи Москвы.

Однако, несмотря на усилия медиков, спасти юношу не удалось.

Валентин Родионов — защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо». В текущем сезоне он провел десять матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вратарь умер во время матча в Калининграде в 20-ю годовщину со дня смерти голкипера ЦСКА.

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