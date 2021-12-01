Останься ни с чем! Жорин рассказал, как не выполнять условия брачного договора при разводе

Богатая Маргарита с Урала после развода отказалась исполнять обязательства по брачному контракту, и суд ее поддержал. Экс-супруг остался лишь со старым авто. Но как такое возможно?

«Грустная сказка с хэппи-эндом» — так можно окрестить историю, произошедшую на Урале. Бывшая жена при заключенном брачном контракте умудрилась обмануть меркантильного супруга, оставив его после разрыва лишь со старой машиной. Благоверный рассчитывал на выгоду, а получил три года судебных тяжб и насмешливую улыбку экс-возлюбленной в подарок.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин, рассказал, как россиянке удалось провернуть большую аферу и как несчастным в любви девушкам компенсировать расстройства после разводов. Как оказалось, все невозможное возможно!

Случайность или стратегия?

Чтобы разобраться с юридическими тонкостями, окунемся немного в историю. Несколько лет назад в одном из городов Урала Маргарита повстречала Дмитрия. Женщина отчаянно влюбилась, а мужчина согласился вступить в серьезные отношения только при условии покупки дорогого авто. Что делать? Заключать настоящую сделку.

Придя к нотариусу, Маргарита и Дмитрий попросили заверить их брачный договор. В документе было прописано, что в течение двух лет с момента официальной регистрации отношений богатая женщина купит благоверному машину стоимостью не меньше 650 тысяч рублей. В случае развода дама не хотела делить имущество, поэтому пообещала сразу откупиться от мужчины приятным сюрпризом.

Какое-то время влюбленные прожили вместе и поняли, что друг другу явно не подходят. Дмитрий напомнил Маргарите о данном обещании, указав на договор. Та противиться не стала, но приобрела в собственность расчетливого кавалера подержанный ВАЗ-2114 за 140 тысяч рублей. Обидевшись на экс-возлюбленную «несчастный» бродил по судам, добиваясь справедливости. Но везде получал отказ: все вставали на сторону его экс-супруги.

«В пункте договора не указаны тип автомобиля (грузовой, легковой), наименование, тип двигателя, комплектность, особые характеристики», — объясняли Дмитрию.

Мораль оказалась проста: если хочешь получить что-то после развода, тщательно расписывай все пункты брачного контракта и выражай желания конкретнее. Иначе, как Дмитрий, останешься и без любви, и без денег, и без подарков.

Мнение адвоката

Комментируя нетривиальную ситуацию, Сергей Жорин пояснил: всем девушкам и женщинам стоит обратить на нее внимание. Уральская леди преподнесла потрясающий жизненный урок: если хочешь остаться в плюсе после развода — всегда будь начеку и не доверяй сомнительным ухажерам.

«Эта очень хороший лайфхак, когда можно перевернуть известный принцип „Обещать — не значит жениться“, который больше относится, конечно же, к мужчинам. Здесь дама перефразировала его: „Обещать — не значит купить“. Несмотря на то, что все было нотариально заверено и, вроде бы, имело юридическую силу, впоследствии, вероятно, муж не оправдал надежд этой барышни, и она таким образом провернула манипуляцию. Честь ей и хвала в данном случае», — иронично высказался адвокат.

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Сергей Жорин признался, что в принципе не приветствует отношений, в которых мужчина пытается нажиться на даме. В таких неравных браках недолюбленных женщин можно только пожалеть, а их стремление «насолить» партнеру — оправдать.

«Что касается самого решения суда, то оно, на мой взгляд, достаточно спорное с точки зрения закона, но абсолютно бесспорное с точки зрения справедливости, по крайней мере, как я это вижу», — заметил юрист.

Как выяснилось в ходе расследования громкой истории, у обманутого Дмитрия все же был шанс принудить Маргариту к покупке авто за 650 тысяч рублей. Если бы суд установил, что при заверении брачного контракта нотариус не разъяснила гражданам все их права и обязанности, а также нюансы Семейного и Гражданского кодексов России, документ можно было бы признать недействительным. Однако таких нарушений не нашлось.

«Не исключено, что женщина имеет неплохие юридические навыки, поскольку сумела провернуть такую хитроумную операцию. Можно посоветовать девушкам в идеале получить первое или хотя бы второе юридическое образование. Или, на худой конец, обращаться к юристам при заключении брачного договора, чтобы, казалось бы, из невыгодного какого-то положения получить сплошные плюсы», — добавил Жорин.

Раздосадованной поступками меркантильного ухажера Маргарите адвокат посоветовал заняться финансовой стороной дела. По закону, женщина имеет право взыскать с экс-возлюбленного компенсацию за траты на судебные тяжбы, возможные проведенные экспертизы и прочие расходы. Если уделить этому должное внимание, можно получить значительную сумму — до 500 тысяч рублей.

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