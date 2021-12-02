Тренер Татьяна Тарасова жалеет, что не стала матерью: «Я бы хотела девочку»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что жалеет из-за своей бездетности. Она была замужем три раза, но матерью так и не стала.

«Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — призналась спортсменка в интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Однако сейчас, как отметила Тарасова, об этом говорить уже поздно. По словам именитой наставницы, всю свою любовь она дарит ученикам.

«Они мои родные дети», — подчеркнула она.

Именно воспитанники поддерживают 74-летнюю Тарасову сейчас, когда у нее все чаще возникают проблемы со здоровьем. Из-за плохого самочувствия ей становится все сложнее работать, но она продолжает работать над «Ледниковым периодом», где много лет является постоянным членом жюри. Она также комментирует соревнования, посещает культурные мероприятия. В работе и общении с одаренными спортсменами Тарасова и видит смысл своей жизни.

Как писал 5-tv.ru, ранее Татьяна Тарасова рассказала, как у нее вымогали пять тысяч долларов за похороны отца.