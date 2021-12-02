Илья Резник борется с банком за дом в Подмосковье: «Мы в панике!»

Знаменитый поэт-песенник возлагает последнюю надежду в неравной схватке на Верховный суд.

У семьи одной из воспитанниц театра Ильи Резника «Маленькая страна» Марии Дидяевой банк пытается отобрать единственное жилье. Легендарный поэт-песенник не смог остаться в стороне от вопиющей, по его мнению, ситуации.

По словам Резника, речь идет о небольшом деревенском домике в Подмосковье, где его воспитанница проживает вместе с мамой и бабушкой 1938-го рождения. В тяжелую ситуацию семья попала из-за отца-предпринимателя, с которым мама девочки развелась еще в 2016 году. В свое время мужчина набрал кредитов и исчез. Сейчас он находится в международном розыске, а по его долгам приходится отвечать бывшей жене.

«Это трагедия, я не знаю куда им деваться-то. Такое положение ужасающее, очень переживаем за них. Вся надежда на Верховный суд, может, хоть как-то поможет. Компромисс какой-то должен быть… Мы в панике», — поделился Резник в комментарии 5-tv.ru.

Мария Дидяева, воспитанница театра Ильи Резника «Маленькая страна». Личный архив Ирины Романовой (Резник)

Сама Мария, по словам поэта и его супруги, директора театра «Маленькая страна» Ирины Романовой (Резник), очень талантлива. Сейчас девочка поступила в знаменитую Гнесинку, но по-прежнему принимает активное участие в жизни ставшего ей родным музыкального театра Илья Резника. Ее мама между тем пытается отстоять последнее семейное имущество в неравной битве с банком. Женщина уже продала все что можно, чтобы заплатить адвокатам, но результата нет.

«Все суды банкам мама проиграла, потому что бороться против этой машины невозможно. <…> Она продала машину, украшения, шубу, чтобы оплатить услуги адвокатов. <…> Отец их бросил, ни одной копейки от него за четыре года. Мама и дочь не знают, где находится их папаша. У них осталась одна последняя надежда на Верховный суд. И мы очень надеемся, что своим взыванием о помощи мы наконец-то поднимем эту проблему, чтобы дети не становились бомжами и не были выкинуты на улицу», — говорит супруга Ильи Резника.

Она и ее муж намерены приложить сейчас все усилия, чтобы их воспитанница, ее мама и бабушка — к слову, ребенок войны — сохранили крышу над головой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илья Резник был вынужден выехать из загородного дома, в котором они с супругой Ириной и домашними питомцами жили последние десять лет, так как больше не мог платить за его аренду.