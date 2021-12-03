Пугачеву сняли с самолета во Францию из-за Гусмана: «Ругалась, ругалась…»

Режиссер Юлий Гусман вспомнил курьезы, происходившие во время подготовки к первому телемосту СССР и США в 1982 году.

Аллу Пугачеву однажды сняли с самолета, летевшего из СССР во Францию, чтобы реализовать идею режиссера Юлия Гусмана. Это произошло, когда тот организовывал первый телемост между Союзом и США в 1982 году. За эту работу Гусман, по его словам, получил свой первый гонорар.

Как рассказал режиссер, началась эта курьезная телевизионная история с письма от посла США председателю Гостелерадио Сергею Лапину. В нем было предложение поддержать инициативу Стива Возняка и Стива Джобса — основателей Apple — провести первый космический телемост. Лапину идея понравилась, он определил ответственных и уехал на дачу. Ответственные при этом понятия не имели, чего от них хотят.

«Я видел, как оседает эта махина телевидения — как оплавляется лед или снег под Солнцем. Я не сразу там стал режиссером, там не было никакого режиссера, вообще никто не понимал, что делать! Американцы предложили: у них праздник в Лос-Анжелесе, миллион людей на поляне собирается, фестиваль музыкальный, и они хотят сигнал получить из Москвы и нам дать свой сигнал», — вспоминал Гусман в эфире RTVI.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В команде озадаченных исполнителей грандиозного поручения оказался Гусман. Он проявил смелость и выступил с предложением, которое понравилось остальным. Идея была такая: собрать разнообразные материалы о дружбе СССР и Америки, как, например, о полете «Аполлон» — «Союз», привлечь артистов и устроить в первой студии Останкино супервечеринку.

«Пригласим 200 мальчиков и девочек из самых элитных вузов. Я буду с ними ночью танцевать, заводить и заряжать, и возьмем самые лучшие наши номера! Нас настолько поддержали, что Аллу Борисовну Пугачеву, тогда еще Аллу Пугачеву, сняли с самолета во Францию. Она пришла со своим окружением, ругалась, ругалась, но в итоге ей понравилось, как мы танцуем и работаем. Она пела. Это были изумительные двое суток», — смеясь, рассказал Гусман.