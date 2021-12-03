Пугачеву сняли с самолета во Францию из-за Гусмана: «Ругалась, ругалась…»

|
Оксана Тарасова
1 133

Юлий Гусман рассказал о работе над первым телемостом с США и участии в нем Пугачевой

Пугачеву сняли с самолета во Францию из-за Гусмана: «Ругалась, ругалась…»

Фото: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Режиссер Юлий Гусман вспомнил курьезы, происходившие во время подготовки к первому телемосту СССР и США в 1982 году.

Аллу Пугачеву однажды сняли с самолета, летевшего из СССР во Францию, чтобы реализовать идею режиссера Юлия Гусмана. Это произошло, когда тот организовывал первый телемост между Союзом и США в 1982 году. За эту работу Гусман, по его словам, получил свой первый гонорар.

Как рассказал режиссер, началась эта курьезная телевизионная история с письма от посла США председателю Гостелерадио Сергею Лапину. В нем было предложение поддержать инициативу Стива Возняка и Стива Джобса — основателей Apple — провести первый космический телемост. Лапину идея понравилась, он определил ответственных и уехал на дачу. Ответственные при этом понятия не имели, чего от них хотят.

«Я видел, как оседает эта махина телевидения — как оплавляется лед или снег под Солнцем. Я не сразу там стал режиссером, там не было никакого режиссера, вообще никто не понимал, что делать! Американцы предложили: у них праздник в Лос-Анжелесе, миллион людей на поляне собирается, фестиваль музыкальный, и они хотят сигнал получить из Москвы и нам дать свой сигнал», — вспоминал Гусман в эфире RTVI.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В команде озадаченных исполнителей грандиозного поручения оказался Гусман. Он проявил смелость и выступил с предложением, которое понравилось остальным. Идея была такая: собрать разнообразные материалы о дружбе СССР и Америки, как, например, о полете «Аполлон» — «Союз», привлечь артистов и устроить в первой студии Останкино супервечеринку.

«Пригласим 200 мальчиков и девочек из самых элитных вузов. Я буду с ними ночью танцевать, заводить и заряжать, и возьмем самые лучшие наши номера! Нас настолько поддержали, что Аллу Борисовну Пугачеву, тогда еще Аллу Пугачеву, сняли с самолета во Францию. Она пришла со своим окружением, ругалась, ругалась, но в итоге ей понравилось, как мы танцуем и работаем. Она пела. Это были изумительные двое суток», — смеясь, рассказал Гусман.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Юлия Гусмана об антиваксерах, в том числе звездных. Режиссер считает вакцинацию гарантией спасения от смерти, поэтому не понимает, зачем людей призывают отказываться от этой защиты. Поведение своих коллег-антипрививочников, среди которых актриса Мария Шукшина, он назвал преступным.

-6° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
Без паники! Как пережить первое и последнее полное солнечное затмение в г...

Последние новости

19:59
Шпагат верхом на осле и туалет под елочкой: ТОП конфузов Волочковой в 2021 году
19:44
Глава МВД Сербии Александр Вулин представил новую книгу в Москве
19:20
Без паники! Как пережить первое и последнее полное солнечное затмение в году 4 декабря
19:02
Чудесное спасение: лайнер S7 едва избежал катастрофы через 15 минут после взлета
18:51
Мигицко о смерти Нины Ургант: «Невосполнимая утрата для Петербурга и России»
18:39
Сезонное обострение: Стоит ли ставить прививку от гриппа?

Сейчас читают

Три неудачных брака: Какой была личная жизнь Нины Ургант?
Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака
Как по фамилии узнать происхождение своего рода — советы эксперта
Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа