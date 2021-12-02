Гусман резко осудил заявления антипрививочницы Шукшиной: «Это преступление»

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Анна Павлова
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Гусман назвал преступлением позицию Марии Шукшиной по вакцинации

Гусман резко осудил заявления антипрививочницы Шукшиной: «Это преступление»

Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Режиссер считает, что прививка от COVID-19 — это гарантия спасения от смерти.

Режиссер Юлий Гусман назвал преступлением позицию актрисы Марии Шукшиной, а также других знаменитостей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Знаменитый продюсер признался, что его возмущают их публичные высказывания, в то время как COVID-19 страшно опасен и грозит тяжелейшей смертью.

«Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Это ужасно, я как врач вам говорю, это тяжелейшая смерть. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред», — сказал он в интервью RTVI.

Гусман добавил, что вакцина — это гарантия спасения от смерти. Сам режиссер заботится о своем здоровье, поэтому привился незамедлительно. Сначала Pfizer, поскольку на тот момент преподавал за границей, - а после ревакцинировался «Спутником V».

Идею введения QR-кодов режиссер оценил положительно, но отметил: вводить их нужно аккуратно и с умом. Из-за иностранной вакцины, не признанной в России, Гусман не сразу получил код и испытывал сложности. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доктор Мясников призвал к ответу знаменитостей-антиваксеров.

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