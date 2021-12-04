Пугачева пришла в театр к Безрукову, чтобы поддержать неизлечимо больного внука

Певица Алла Пугачева недавно заглянула в Московский Губернский театр, художественным руководителем которого стал Сергей Безруков. Знаменитость решила поддержать своего неизлечимо больного внука Никиту Преснякова. Он исполнил одну из ролей в спектакле «Безымянная звезда». О визите Примадонны рассказал сам Безруков на своей странице в Instagram.

«Она (Алла Пугачева — Прим. Ред.) пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!» — написал худрук.

Для выхода в свет Примадонна выбрала стильный, но непринужденный наряд. Она облачилась в светло-голубые джинсы прямого кроя и белоснежный удлиненный свитер оригинальной вязки. Акцентным дополнением к наряду послужили массивные очки с немного затемненными стеклами и удобная объемная молочного цвета через плечо. Также певица обновила прическу и теперь ее белокурые локоны подстрижены чуть короче, чем обычно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Поклонники удивились тому, как выглядит Алла Пугачева в свои 72 года, и порадовались ее теплому общению с внуком. Никита Пресняков ранее рассказывал, что много работал и репетировал, чтобы вжиться в образ своего героя. Однако в этот же период у него обострились проблемы со здоровьем – врачи диагностировали у молодого человека полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, возникающие из-за неправильного режима питания.

По словам Никиты Преснякова, вылечить болезнь нельзя. Он должен соблюдать строгую диету, чтобы хирургам не пришлось вырезать его желчный пузырь. Из-за ограничений в питании внук Аллы Пугачевой заметно похудел в последнее время, отмечает KP.RU.

30-летний Никита Пресняков впервые появился на экране в клипе своей звездной мамы Кристины Орбакайте. Его первой ролью стала работа в фантастическом триллере режиссера Романа Прыгунова «Индиго». После этого артист снимался в комедиях «Елки», «Корпоратив» и других.

В наступающем 2022 году ожидается выход еще одной картины с участием Преснякова. На экраны выйдет художественный фильм режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины. 1787. Мир», в котором артист исполнил роль Алексея Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Аллу Пугачеву сняли с самолета во Францию из-за Юлия Гусмана.