25 ноября кипрская полиция обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти двух женщин из России, о которых не было никакой информации с 17 ноября.

Найдены тела пропавших в ноябре на Кипре россиянок. Об этом стало известно в воскресенье, 5 декабря. Как пишет местное издание Cyprus Mail, подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Власти возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

Согласно опубликованным данным, первым и главным подозреваемым является 32-летний гражданин Сирии. Во время допроса он признался в убийстве россиянок и уточнил, что после совершения злодеяния закопал тела в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, где он занимался строительными работами.

При этом ранее в этом здании, а также в экскаваторе, который эксплуатировался при строительстве, были найдены следы крови — они совпали с ДНК одной из россиянок.

Между тем имеется и еще один подозреваемый. Им является 23-летний мужчина. Кроме того был задержан 45-летний водитель автомобиля, в котором ехал второй подозреваемый.

Закопал в саду у дома: Найдены тела пропавших в ноябре на Кипре россиянок 1/3 cyprus-mail.com 2/3 cyprus-mail.com 3/3 cyprus-mail.com

Как рассказали ТАСС в посольстве РФ в Никосии, власти Кипра еще не извещали российскую сторону о том, что тела уроженок России были найдены.

25 ноября стало известно о том, что кипрская полиция призвала помочь им найти двух россиянок. О женщинах на тот момент не было никакой информации с 17 ноября. Первой из них было 43 года, второй — 33.

По данным правоохранителей, 17 ноября женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки возле пляжа «Маккензи», где они останавливались. СМИ сообщали, что россиянки прибыли на остров будучи туристками, одна из них — полтора месяца назад, другая — в начале лета.