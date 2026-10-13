Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении договоренностей по урегулированию украинского кризиса, а не на обсуждениях отношений Москвы и Вашингтона. Об этом он сказал во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.

Американский лидер прокомментировал возражения против соглашения Соединенных Штатов и России по дизельному топливу со стороны своих однопартийцев-республиканцев. Он уверен, что договоренность предназначена «для всего мира» и окажет «огромное влияние» на рынки энергоносителей.

«И вот что я думаю. Зеленскому следует сфокусироваться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», — подчеркнул Трамп. Его слова передают журналисты ТАСС.

На днях глава Белого дома нелестно высказывался о Зеленском — утверждал, что тот не желает искать пути к завершению конфликта с Россией. Несмотря на прямые просьбы не атаковарть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), ВСУ продолжают наносить удары, которые негативно отражаются на глобальной энергетике и экономике.

Более того, Трамп заявил, что Украине пора найти нового президента, так как действующий отказывается от мирного урегулирования, имея для того множество возможностей.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто может занять место Зеленского, если киевский режим решит наконец провести легитимные выборы.

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