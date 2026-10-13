Повод проверить кровь на сахар? С чем связана регулярная сильная жажда с утра

EatingWell: утренняя жажда является поводов проверить уровень сахара в крови

Сильная жажда после пробуждения, особенно если она возникает регулярно, может быть поводом проверить уровень сахара в крови и обратиться к врачу. Об этом сообщает EatingWell со ссылкой на диетологов Рэйчел Аджмеру и Аманду Ролл.

По словам Аджмеры, недостаток жидкости способен увеличивать концентрацию глюкозы. При обезвоживании в крови становится меньше воды. Ночью человек несколько часов не пьет, поэтому к утру может испытывать легкую нехватку жидкости.

Связь работает и в обратную сторону. При повышенном уровне сахара почки выводят избыток глюкозы с мочой, одновременно увеличивая потерю воды. Поэтому жажда может сопровождаться частым мочеиспусканием.

Если такой процесс происходит ночью, после пробуждения человек может ощущать сухость во рту.

«Если вы просыпаетесь с сильной жаждой, это может быть признаком того, что вам стоит проверить уровень сахара в крови, особенно если это происходит часто», — подчеркнула Ролл.

Однако утренняя жажда сама по себе не означает повышенного уровня глюкозы. Аджмера назвала и другие возможные причины: сон с открытым ртом, сухой воздух, некоторые лекарства и недостаточное потребление воды в течение дня.

Водный баланс поддерживает работу почек и процессы регуляции сахара, но употребление воды само по себе не предотвращает повышенный уровень глюкозы. Значение также имеют сбалансированное питание и физическая активность. Необходимость измерений и их частоту следует обсудить с лечащим врачом.

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