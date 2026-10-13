Горсть пользы: как тыквенные семечки влияют на давление

Вещества в тыквенных семечках помогают регулировать давление

Тыквенные семечки содержат магний, калий и аргинин, участвующие в регуляции артериального давления. Об этом сообщает EatingWell со ссылкой на диетологов.

В 30 граммах семечек содержится 156 миллиграммов магния — 37% суточной нормы. По словам диетолога Лизы Эндрюс, магний помогает сосудам расслабляться и расширяться, уменьшая сопротивление кровотоку.

Аргинин используется организмом для выработки оксида азота, который также способствует расширению сосудов.

Калий помогает почкам выводить натрий и уменьшает напряжение сосудистых стенок. Семечки также содержат ненасыщенные жиры, которые могут поддерживать здоровье сердца, особенно при замене ими насыщенных жиров в рационе.

Для перекуса диетологи предлагают небольшую горсть весом около 28 граммов. Такая порция содержит примерно 163 калории. Предпочтение стоит отдавать сырым или несоленым семечкам, проверяя количество натрия на упаковке: оно зависит от производителя.

Вместо соли Киран Кэмпбелл рекомендует использовать чесночный порошок, копченую паприку или тмин. Семечки можно добавлять в овсянку, салаты и другие привычные блюда.

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