Генеральная уборка всего: китайский совет дня на понедельник, 6 декабря

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Татьяна Бендзь
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День будет полон забот, контроля и примата разума над чувствами.

Генеральная уборка всего: китайский совет дня на понедельник, 6 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 6 декабря?

Понедельники легкими не бывают. И этот не исключение. День будет полон забот, контроля и примата разума над чувствами. Хорошо будут чувствовать себя в понедельник начальники, финансисты и контролеры всех мастей.

Идеальное занятие для такого дня — генеральная уборка. Вложите всю свою энергию в избавление от надоевшего и устаревшего. Можно расставаться с неприятными людьми, можно уходить с работы, можно начинать диету и выкидывать за борт жизни плохое здоровье и лишние килограммы.

А вот чего не надо делать в понедельник — так это судьбоносных дел. Есть вероятность, что они очень быстро сойдут на нет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.67
-0.07 83.11
-0.13
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