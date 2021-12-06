Дана Борисова отправила дочь жить к отцу: «Скандалы каждый день»

Телеведущая дана Борисова никак не может сладить с 14-летней дочерью Полиной. Подросток отказывается слушать мать, из-за чего в семье постоянно слышны крики. На этот раз скандал вылился в то, что разгневанная знаменитость отправила наследницу жить к отцу. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

«Она вот уже три недели снова живет у папы с дедушкой и бабушкой. <…> Последний месяц был конфликтный, скандалы каждый день. В основном из-за постоянных прогулов и двоек. Что делать в такой ситуации, когда ребенок в наглую не ходит в школу, либо приходит туда не раньше четвертого урока?» — негодует Борисова.

Кроме того, знаменитость показала переписку с бывшим супругом Максимом Аксеновым, папой Полины. Экс-возлюбленные после развода никак не могут наладить отношения и время от времени ссорятся. Судя по всему, нередко причиной скандалов становится совместная дочь.

На просьбу ведущей помочь ей в деле воспитания непослушного подростка, Борисова нарвалась на жесткую критику: якобы мама не уделяет дочери достаточно времени.

«На собаку времени и денег у тебя хватает. Ты сама это говоришь, а Полина это видит и знает. На ребенка тебе наплевать, это давно всем понятно», — констатировал Аксенов.

Instagram @danaborisova_official

В комментариях под постом звезды разразилась настоящая буря. Многие негодуют: в плохом поведении дочери виновата сама Борисова. Некоторые посоветовали уделить дочке больше внимания, а не заботиться «о лайках в Instagram».

«Вы планируете заниматься дочерью? В лагерь она одна, вы в отпуск без нее, конечно мы все работаем, но по вечерам то надо время хоть иногда вместе проводить, гулять, ходить в кино. Хотя в любом случае вас жалко, ситуация так себе у вас»;

«Один вопрос ребенку: „Как сегодня прошел твой день?“ выстраивает мост в далекие доверительные отношения»;

«Объясните ей, что за непосещение детьми школы, родителям следует наказание, плоть до уголовного. Мало ли, может, задумается», — полагают они.

Буйный характер Полины Аксеновой известен давно. Подросток даже проходила лечение в специализированной клинике после того, как ее госпитализировали со множественными порезами. Оказалось, девочка нанесла их сама себе. Она тяжело переживала споры, а после и развод родителей. По словам матери телеведущей и бабушки Полины Екатерины Борисовой, ребенок не способен выразить эмоции и пытается таким образом обратить на себя внимание.

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