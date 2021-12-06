Леонтьев впервые после операции вышел на сцену и поразил внешним видом

Неувядающий Валерий Леонтьев вышел в свет впервые за полгода после тяжелой операции. 72-летний певец почтил своим присутствием юбилейный фестиваль «Песня года».

Несмотря на почтенный возраст, «вечный бродяга любви» не изменил традиции эпатировать поклонников ярким внешним видом. На этот раз Леонтьев предстал перед зрителями в леопардовом пиджаке, кожаных брюках и массивных ботинках на толстой грубой подошве.

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В то же время в сети появилось видео, на котором певец снят якобы готовящимся к выходу на сцену. Леонтьева в буквальном смысле застали за натягиванием брюк. При этом в кадр попали его многочисленные татуировки. По словам артиста, на его теле осталось немного мест, на которых он еще не набил картинки.

В комментариях к видео пользователи сети активно комментируют физическую форму Леонтьева. Одни восхищаются тем, как он выглядит в 72 года, другие отмечают, что время все же берет свое, и некоторые части тела певцу лучше уже не «светить».

«Всем бы так выглядеть в 72!»;

«Кто-то уже в 60 еле ногами двигает и скрипит при любых движениях, а тут в 72 тело и его движения никак не катят на этот возраст»;

«Что с лицом-то случилось? Почему один глаз выше, другой ниже?»

«Он один из первых операцию на глазах делал, тогда совершенно другие технологии были, отсюда и неисправимые побочки»;

«Девы, не цепляйтесь к лицу, ну ей богу, мы в 72 может сами себя пугаться в зеркале будем. И там операции все-таки, лимфодренаж нарушен»;

«Ну повисшие импланты лучше уж не светить», — обсуждают фанаты внешность Леонтьева.

Полугодовое «затворничество» певца объясняется тем, что в марте ему оперировали глаза, а до этого он перенес тяжелую операцию на ногах. Об этом KP.RU сообщили близкие Леонтьева. По их словам, у певца еще в начале нулевых возникли проблемы с коленями — после того как он поочередно повредил мениски на обеих ногах, исполняя сложные танцевальные па на сцене во время концертов. Сейчас, похоже, старые травмы дают о себе знать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Леонтьев привился от COVID-19 и не перестал давать концерты в связи с разгулом коронавируса.