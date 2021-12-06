До дрожи: о каких опасных заболеваниях говорит озноб без температуры

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков назвал основные болезни, которые скрываются за банальной зябкостью в конечностях.

Бывает, человека бьет озноб без видимых на то причин. Горячие батареи, теплая одежда — и все равно трясет. Градусник под мышкой показывает 36,6. И все-таки состояние, при котором человек ощущает дрожь во всем теле, ненормальное, считают врачи.

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, о каких опасных заболеваниях говорит озноб без повышенной температуры тела.

Самой частой причиной называют анемию. Она характеризуется снижением гемоглобина или эритроцитов в крови. По словам специалиста, анемию выявляют чаще всего при обращении пациента в клинику. Если вы заподозрили симптомы анемии у себя — стоит записаться на прием к терапевту или гематологу.

Второй наиболее частой причиной считаются эндокринные нарушения, например нарушение функций или избыточная продукция гормонов щитовидной железы. Современная медицина доказала, что именно гормоны щитовидной железы вызывают спазм сосудов, которым является причиной озноба, нарушения терморегуляции.

Третья причина — сахарный диабет. Поэтому, если чувствуете как леденеют пальцы, сдайте кровь на сахар или вооружитесь домашним глюкометром.

«При этом заболевании сахар откладывается на эндотелии сосудов, вызывает их сужение, а сужение сосудов особенно характеризуется симптомами, которые проявляются зябкостью», — отметил реаниматолог.

Еще одной причиной может послужить патология центральной нервной системы. Такие случаи редки, но о них нельзя забывать, отметил эксперт. Выявить нарушения может только МРТ (магнитно-резонансная томография — Прим. ред.) головного мозга. Не исключено, что за элементарным ощущением зябкости скрываются доброкачественные опухоли.

При этом медик подчеркнул: чтобы точно выявить, почему вдруг пациент часто ощущает холод, нужно определиться, с какого момента возникли симптомы.

Если первые признаки появились в детском или молодом возрасте, то, вероятно, есть нарушения, связанные с терморегуляцией и какой-то серьезной патологией эндокринной системы.

Если же симптом возник в ближайшие три-шесть месяцев, то, скорее всего, это первые признаки патологии периферической нервной системы — пулинейропатии. Заболевание может проявиться как последствие производственного фактора, то есть возникшее на рабочем месте. Причиной возникновения могут стать, к примеру, токсические вещества или лекарственные препараты.

«При возникновении проблем с зябкостью и холодом в конечностях пациент должен обратиться к врачу терапевту общей практики, к эндокринологу или невропатологу», — заключил анестезиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невролог рассказал о четырех признаках инсульта.