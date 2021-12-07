От инфекций до пересадки: почему ношение линз может привести к «потере глаза»

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 3 163

Офтальмолог Шилова рассказала, почему ношение линз может привести к потере зрения

Фото, видео: Depositphotos / julief514; 5-tv.ru

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова в интервью 5-tv.ru перечислила риски контактной коррекции зрения.

У половины жителей Земли есть проблемы со зрением, которые для коррекции зрения пользуются контактными методами — очками или линзами. Последние больше предпочитают люди, ведущие активный образ жизни или с эстетической точки зрения не желающие слыть «очкариками». Ранее было широко распространено мнение, что контактные линзы безопаснее лазерной операции, сейчас медики убеждены в обратном. Риски контактной коррекции зрения в интервью 5-tv.ru перечислила врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач клиники SMILE EYES Татьяна Шилова.

Эксперт объяснила настороженное отношение окулистов и офтальмологов-хирургов к контактным линзам несколькими причинами, причислив их к опасным способам коррекции. Риски возникают в долговременной перспективе, особенно если линзы не однодневные.

«Контактные линзы — это инородное тело, которое находится на глазной поверхности и, соответственно, такая нежная структура, как роговица, может подвергнуться рискам», — объяснила врач.

Самые частые жалобы на глазные боли обусловлены двумя причинами — механическими и биологическими.

Одна из частых жалоб — аллергия, она развивается из-за того, что растворы, в которых хранятся контактные линзы, и сам материал прозрачных изделий могут провоцировать аллергические реакции на глазной поверхности.

Механические повреждения возникают при надевании или снимании контактной линзы.

Еще одна причина дискомфорта при ношении линз — их ношение сверх определенного специалистом времени и возникающая гипоксия из-за недостаточного снабжения глаза кислородом.

«Кроме того, контактная линза опасна в долговременной перспективе: ее посадка расположена на ростковой зоне роговицы, а при длительных компрессии и воздействии эти ростковые клетки погибают, поэтому может возникать лимбальная недостаточность (утрата способности к регенерации роговичного эпителия — Прим.ред.), которая ведет к синдрому сухого глаза и тяжелым последствиям», — рассказала профессор Татьяна Шилова.

Инфицирование микроорганизмами происходит, когда находящиеся на поверхности линзы бактерии, грибы и вирусы заносятся на глаз. Зачастую под контактной линзой, словно в чашке Петри, образуется благоприятная питательная среда для размножения микроорганизмов, далее инфекция способна достаточно быстро распространится в толщу роговицы, вызывая кератит.

«Кератит — опасное воспаление роговицы, которое в отдельных случаях часто приводит к стойкому появлению помутнения в роговице и даже, в особо тяжелых случаях, к потере глаза», — предупредила офтальмолог.

Дело в том, что тяжелые кератиты ведут не только к снижению качества зрения, но и к хирургическому вмешательству, когда врачам приходится прибегать к небезопасной пересадке роговицы.

На сегодняшний день хирурги считают выполненную в стерильных условиях лазерную коррекцию более безопасной, чем контактную коррекцию зрения.

«Фемтолазерная коррекция по технологии ReLEx SMILE длится всего 25 секунд, и она гораздо безопаснее, чем ежедневное ношение контактных линз», — поделилась хирург.

Совсем отказаться от линз сложно, поэтому, если вы пока не решаетесь на лазерное вмешательство, используйте контактные линзы только по назначению врача, в необходимый период и при правильной кратности ношения, подытожила эксперт.

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