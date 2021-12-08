Строим планы и рисуем стратегии: китайский совет дня на среду, 8 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 8 декабря?

Среда даст энергетическую передышку. В этот день будет получаться то, что давно не складывалось. Хорошо в такой день придумывать долгосрочные планы и разбираться с застарелыми проблемами.

Можно подписывать важные контракты, формулировать стратегии развития и договариваться о взаимовыгодном партнерстве.

Людям с ослабленной энергетикой среда может принести неприятности с документами. Не стоит в этот брать кредиты и начинать ремонты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.