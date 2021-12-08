Осторожно! Как изменит судьбы людей летящая к земле комета Леонарда с 12 декабря

Комета в переводе с греческого — мохнатая звезда, жители Эллады изображали ее в виде отрубленной женской головы с развевающимися волосами. Кометы состоят из газа, который нагревается при сближении с Солнцем и начинает светиться. Греки считали, что увидеть яркий светящийся объект — верный признак грядущих серьезных изменений в жизни каждого представителя человечества. Что на хвосте людям принесет комета Леонарда, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Сейчас комета Леонарда постепенно приближается к земле. Такое бывает только шесть-семь раз за 100 лет. Пик неординарного астрономического и астрологического события придется с 12 декабря 2021 года по 3 января 2022 года.

«Как только на небе появляются такие яркие кометы, жизнь человечества меняется как в лучшую сторону, так и притягиваются кардинальные перемены в судьбы людей, устраиваются непредсказуемые ситуации», — отметила специалист по звездам.

В любом случае, с приближением экстравагантной гостьи со второй декады декабря и до конца февраля 2022 года — присутствие кометы в виде хвоста будет пролонгированным — стоит быть начеку, чтобы минимизировать ее будоражащее воздействие.

Что НЕ делать при приближении кометы

Ни с кем не ругаться;

Не покупать ничего дорогого: в этот период сложно просчитать все финансовые риски;

Не выяснять отношений: это может плохо закончиться из-за недостаточности информации;

Не менять работу;

Ни при каких обстоятельствах не рисковать;

Не выходить замуж;

Не переезжать и не сходиться с человеком, даже если кажется, что время пришло;

Выказывать более бережное отношение к своим близким: в этот период они будут больше нуждаться в вашем внимании;

Не делать плановые операции (оперативное вмешательство, естественно, нельзя откладывать);

Не обращаться к пластическим хирургам.

«С 19 декабря до конца января Венера будет находиться в ретроградном движении, что повлияет на то, что любые вмешательства, связанные с красотой, не принесут должного эффекта или шов после операции не будет безупречным», — предупредила Никольская.

В заключение астролог Алена Никольская высказала пожелание, чтобы комета на своем ярком хвосте принесла позитивные изменения в 2022 год.

Насладиться редким завораживающим зрелищем — открытая только в начале этого года комета обещает стать самой яркой в 2021-м — можно будет начиная с 12 декабря. Правда, придется воспользоваться телескопом или биноклем. В этот день небесное тело приблизится к Земле на расстояние в 35 миллионов километров.

Невооруженным глазом комета Леонарда будет различима ближе к 18 декабря, когда станет приближаться к Венере. Жители России смогут ее лицезреть сразу после захода Солнца, низко на юго-западном горизонте.

На орбите Солнца комета находилась десятки тысяч лет, однако, после того, как она «покрасуется» жителям Земли, она навсегда покинет пределы Солнечной системы.

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