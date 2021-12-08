Астромагия Венеры и тайна чисел: в чем встретить Новый год, чтобы задобрить Голубого тигра

Чтобы наступающий год был максимально счастливым и успешным, необходимо задобрить Голубого Водяного Тигра — символ 2022 года. Сделать это можно, подобрав праздничный наряд в актуальных цветах и приготовив блюда, которые придутся по вкусу грозному символу. Все таинства подготовки к волшебному празднику раскрыла эксклюзивно для 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«С астрологической точки зрения Новый год наступает с 1 февраля 2022 года, именно тогда в первое новолуние Водолея входит в свои права священный тигр, однако астромагию можно включить заранее, уже в ночь с 31 декабря на 1 января», — рассказала специалист по звездам.

Несмотря на то, что сам «хозяин» года — темно-синего, практически черного цвета, звезды рекомендуют обратиться к цветам Венеры: воздействие этой красной планеты будет заметно выраженным в наступающем году.

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Число года

«2022 в сумме дают 6, а шестерка — это число Венеры, богини красоты, любви, гармонии, искусства, чувственности и денег», — охарактеризовала аспекты года Никольская.

Цвета 2022 года

При выборе праздничного наряда эксперт посоветовала остановиться на следующих цветах: бирюзовый, розовый, белый, аметистовый, опаловый. Этих же оттенков следует придерживаться при украшении интерьера, а также главного атрибута — елки, добавив ей пушистых элементов.

Что надеть

При подборе новогоднего аутфита стоит отдать предпочтение платью, туфлям или аксессуарам рекомендуемых оттенков, главное условие — они должны быть новыми. По мнению Никольской, достаточно будет и красивой брошки.

При этом, глядя на тигра и его боевой раскрас, не стоит уподобляться хищнику, облачаясь в анималистические принты: тигр терпеть не может конкуренции, лучше предоставить ему возможность гармонично и грациозно, как и подобает кошке, пусть и дикой, войти в вашу новую жизнь.

Как одеться на Новый год 2022, чтобы привлечь удачу?

При составлении новогоднего гардероба допустимо частичное использование металлических оттенков, чтобы поблагодарить уходящий год металлического Быка, даже если 2021 год выдался для вас непростым: вы преодолели трудности, жизнь продолжается, и у вас есть все шансы преуспеть в будущем.

С одной стороны, тигр любит шумные компании, а с другой — ему обязательно надо быть королем вечеринки. Такое же желание возникнет у всех, поэтому в новогоднюю ночь нужно выглядеть максимально привлекательно и не забывать отметить хвалебными словами внешний вид участников вечеринки.

«Сделайте максимально возможное количество комплиментов: через признание того, что другие люди тоже превосходно выглядят, вы сделаете таким образом подарок хозяину 2022 года», — посоветовала эксперт.

Что приготовить на Новый год для привлечения удачи

Праздничный стол

На столе обязательно присутствие фруктов и овощей в большом количестве, а тяжелую пищу — мясо — следует ограничить до минимума, несмотря на то, что тигр по своей природе хищник и мясоед. Разрешаются курица или кролик.

Если последуете всем рекомендациям, что хозяин года Тигр, по мнению астролога Алены Никольской, «сделает вам реверанс».

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