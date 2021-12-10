Мечты сбываются: Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2021, чтобы сбылось

Выйти замуж, зачать ребенка, подписать выгодный контракт, купить квартиру или машину? — Все возможно, если вовремя, в наиболее благоприятный для этого день, час и минуту послать свой запрос во Вселенную. 12 декабря и есть тот момент, когда можно добиться того, о чем так долго и страстно желаешь. Тайну исполнения желаний в магическую дату 12 декабря в интервью 5-tv.ru раскрыла нумеролог и кармолог Жанна Мусатова.

«Зеркальная дата 12.12 — это идеальное время для загадывания желаний: в этот день Вселенная относится к нам благосклонно, усиливается энергетика», — заявила специалист по числовым вибрациям.

В нумерологии к 12-му числу относятся как к сакральному, а в зеркальный день 12 увеличивает свое значение и потенциал, именно поэтому следует внимательнее относиться к происходящему вокруг вас, исключив ссоры и конфликты.

В воскресенье рекомендуется побыть в гармонии с собой и окружающим миром, день благоволит занятиям любимым видом спорта, а также йогой, медитацией, духовными практиками. Наступает отличное время, чтобы пополнить свои ресурсы за счет любимого занятия и погружения с головой в творчество.

«12 число — это энергия служения людям и энергия иного видения. В этот день постарайтесь сделать максимальное количество полезных дел. Наполниться щедростью и поделиться знаниями, умениями, добрыми делами: все вернется вам сторицей», — отметила эксперт.

Направьте свои помыслы в русло добрых дел: 12 декабря стоит заняться благотворительностью, помогая не только своим знакомым, друзьям и родителям, но и незнакомым, но нуждающимся в вашей помощи людям. Нелишним будет уделить внимание братьям нашим меньшим, подарите тепло и щедрость своей души бездомному животному из приюта, сделав его домашним питомцем.

Любые виды коммуникации будут проходить как по маслу 12 декабря.

«Все контакты, все договора, которые вам предстоит подписывать в этот день, а также желания что-то построить и спланировать на будущее — все увенчается успехом», — предсказала провидица.

Для баланса научитесь компенсировать полученные подарки судьбы: подводя итоги, вы увидите, как много стоит за вашими достижениями. Умейте благодарить себя и встреченных на своем жизненном пути людей и Вселенную за то, что вы достигли значительных высот и результатов.

«От степени вашей благодарности зависит, как она вернется к вам сторицей», — подчеркнула эксперт.

В этот день хорошо знакомиться, добавила нумеролог, пускать в свое сердце любовь и гармонию. Не стоит бояться раскрыться новым чувствам и подарить свое сердце другому достойному человеку, говорить красивые слова, слова поддержки и одобрения. Комплименты точно не будут лишними.

Зеркальные даты — в особом почете у молодоженов. 12 декабря великолепно подходит для зарождения отношений и создания семьи, для ее планирования и рождения наследников. Браки, заключенные 12 декабря, будут особенно крепкими, уверена кармолог.

Ну и как же без чудес в этот исключительный день?

«12 декабря в 12 часов в 12 минут сосредоточьтесь на одном желании и загадайте его точно в это время», — точное время для магии реализации желаний раскрыла предсказательница.

Свершение загаданного усилит написание мечты на бумаге, сформулируйте запрос правильно, чтобы добиться нужного эффекта.

«Прописать лучше всего так, словно это желание уже исполнилось, например:

Я нашла работу своей мечты или я купила машину, о которой мечтала», — уточнила Жанна Мусатова.

Позвольте себе мечтать смело и с размахом, и желания исполнятся!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни нового года стоит замышлять свои дела, чтобы зарядить их на круглогодичный успех, приведя календарь желаний с 1 по 12 января 2022 года.