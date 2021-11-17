Птица счастья: как сделать 2022 год удачным для любых начинаний

Непростой 2021 год близится к логическому завершению, некоторые планы осуществились, другие, возможно, пришлось отменить или отложить. Как сделать так, чтобы в наступающем 2022 году желаемое сбывалось с большей долей вероятности?

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Планируйте заранее, советуют психологи, а астрологи предлагают сверять свою жизнь по звездам. Астропсихолог Тиана Атлас в интервью 5-tv.ru дала рекомендации, в какие дни наступающего нового года стоит замышлять свои дела, чтобы зарядить их на круглогодичный успех.

«Главный секрет — первые 12 дней нового года стоит прожить максимально осознанно, особое внимание уделив 1, 4, 7 и 10 января», — заявила эксперт и привела подробный план на обозначенные дни.

1 января

«Первый день очень важен для того, чтобы задуматься о себе, о своей личности, чему нам хотелось бы еще научится, как мы хотели бы выглядеть», — подчеркнула провидица.

Сделайте ревизию того, что мешало вам жить и от чего вы давно мечтали избавиться: это могут быть лишний вес, вредные привычки, токсичные отношения, назойливые мысли о чувстве вины и так далее.

2 января

В этот день состоится волшебное по своей силе новолуние, когда стоит загадывать финансовые желания, и они обязательно исполнятся, если усилить их правильно составленной картой желаний.

3 января

Мечтаем о путешествиях в дальние страны и не менее интересные места нашей необъятной страны.

4 января

Задумайтесь о родственниках: обязательно посетите своих близких или хотя бы позвоните родителям.

5 января

Уделите время детям и любимым.

6 января

Задумайтесь о собственном здоровье, можете устроить разгрузочный день.

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7 января

Невероятно важный день для партнерства.

«Если вы хотите встретить свою вторую половинку, обязательно помечтайте в этот день и представьте, каким должен быть ваш избранник или избранница», — посоветовала астролог.

8 января

Как и 2 января, эта дата благоприятна для привлечения денежного потока.

9 января

Снова думаем, визуализируем путешествия, будь то познавательные, развлекательные или деловые поездки. Прорабатываем маршрут и планируем бюджет.

10 января

Замечательный день, чтобы задуматься о карьере.

«Если вы уже выходите на работу, то обязательно проявляйте себя: не сидите на скамейке запасных, покажите, что вы готовы начать работу уже в начале января и не ждать наступления весны», — указала астропсихолог.

11 января

Проведите его в кругу друзей и будьте поактивнее в социальных сетях: эксперт намекает на большую вероятность познакомиться с интересным человеком.

12 января

Подведите небольшую черту, вновь уделите внимание здоровью, можно устроить разгрузочные дни после новогодних каникул.

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