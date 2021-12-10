Предчувствовала смерть: как прошли последние дни директора Фонда Хабенского

Руководитель фонда «Созидание» Елена Смирнова рассказала о последних днях жизни подруги и единомышленницы.

Алена Мешкова, долгие годы руководившая фондом Константина Хабенского, умерла в хосписе. О ее последних днях рассказала подруга, директор фонда «Созидание» Елена Смирнова.

«Алена спала и была обезболена, ушла тихо. Просто мне казалось, еще есть время, я спросила, можно ли приехать и сегодня… Но потом, вечером, вдруг поняла, что больше не поеду. Потому что она уже там…» — цитирует Смирнову StarHit.ru.

Руководитель «Созидания» приехала проститься с подругой и сидела у двери ее палаты, когда узнала о трагедии. Оказалось, что Мешкова предчувствовала свой уход и заранее попросила, чтобы рядом находились только родной брат и три ее подруги.

«И это еще один урок, который для нас, рассказать, как мы хотим умереть, чтоб толпы ходили или назвать имена близких, которые держат за руку», — отметила Смирнова.

На странице своего фонда в Instagram в знак прощания с подругой и единомышленницей она опубликовала снимок с Мешковой и руководителем благотворительного фонда «Артист» Ольгой Каталиной.

«Я очень люблю это фото. Евгений Горькаев называл его три директорши. Я, Алена и Ольга Каталина. Как будто в прошлой жизни. Тебя там встретят хорошие люди, да уж встретили, наверное. А мы будем помнить. Всегда», — написала Смирнова.

Instagram @bf_sozidanie

Накануне в официальном Instagram-аккаунте Фонда Константина Хабенского появилось сообщение о смерти его руководителя Алены Мешковой после продолжительной болезни. Уточнялось, что работе в благотворительной организации она отдала девять лет жизни, и именно благодаря ей фонд стал «большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают».

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