Умерла директор Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова
| Карина Бернтгольц Общество 1 178
Женщина скончалась после продолжительной болезни.
Фото: Instagram @khabensky_fund
Умерла директор Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте организации, женщина скончалась после продолжительной болезни.
«Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алена посвятила последние 9 лет своей жизни. Именно благодаря ей Фонд стал таким — большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают», — говорится в сообщении.
Пользователи соцсети выразили соболезнования семье Мешковой.
-9° 767 мм рт. ст.
85%
85%
73.60
-0.25 83.34
-0.02
-0.25 83.34
-0.02
Нашли ошибку?