Умерла директор Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте организации, женщина скончалась после продолжительной болезни.

«Фонд продолжит свою работу, дело, которому Алена посвятила последние 9 лет своей жизни. Именно благодаря ей Фонд стал таким — большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают», — говорится в сообщении.

Instagram @khabensky_fund

Пользователи соцсети выразили соболезнования семье Мешковой.