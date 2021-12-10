Какой простой напиток быстро очищает кровь от сахара

Британские медики определили эффективное средство для борьбы с гипергликемией.

Вода может помочь организму вывести из организма часть лишнего сахара при наступлении гипергликемии — сильного превышения уровня сахара. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные организации Diabetes UK.

В публикации уточняется, что гипергликемия наступает, если показатели сахара в крови превышают 7 ммоль на литр до еды и 8,5 ммоль на литр через два часа после еды. Это состояние развивается у людей с диабетом медленно, в течение нескольких дней или недель. При гипергликемии «организм начинает пытаться вымыть излишки сахара из крови с мочой». В результате ему требуется больше воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Речь идет о шести-восьми стаканах жидкости в день. Кроме того, рекомендуется выполнять физические упражнения, которые тоже помогают снизить уровень сахара в крови.

Симптомами гипергликемии могут быть боли в животе, плохое самочувствие, беспричинная потеря веса, сухость во рту и усиленная жажда, усталость, нечеткость зрения и запах фруктов изо рта. Возникать гипергликемия может у людей с диабетом первого и второго типов, а также у беременных женщин с гестационным диабетом.

Также сообщается, что нерегулярное возникновение гипергликемии не является поводом для беспокойства, однако если уровень сахара в крови становится слишком высоким или держится на высоком уровне долгое время, то это уже опасно. У людей с диабетом первого типа это состояние может перерасти в диабетический кетоацидоз, который может обернуться комой или даже смертью.

В числе распространенных причин высокого уровня сахара в крови названы инфекции, стресс, чрезмерное употребление богатой углеводами пищи, недостаточная выработка инсулина и прием некоторых медпрепаратов.

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