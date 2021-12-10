Рунический гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря для всех знаков зодиака

Заглянуть за завесу тайны и подглядеть свое будущее вполне возможно, уверены специалисты по древним практикам, предлагая использовать знаки космоса для достижения своих целей. Неоценимую помощь в этом оказывает проверенный способ гадания по рунам, их толкованием занимается опытный провидец Игорь Вечерский, не раз предсказавший события из жизни знаменитостей и мировые катаклизмы. Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 декабря 2021 года.

Овен

Соуло, перевернутый тейваз и кено рекомендуют обратить внимание в это время на расширение сферы собственных познаний, на получение новой информации и развитие информационного потенциала, который вам вскоре пригодится. Велика вероятность получения важной новости. информацию.

Телец

Лагуз, перевернутая вуньо и эйваз говорят о том, что в этот промежуток времени случится благоприятное стечение обстоятельств, которые позволят не прибегать к пути конфликта и противопоставления своих идеалов и целей задачам других. Таким образом, перед вами откроются весьма неплохие перспективы.

Близнецы

Эйваз, вуньо и турисаз подсказывают вам, что в это время увеличится шанс осуществления ваших планов. Хотя это время и связано с определенным повышенным потенциалом, будьте начеку: могут возникнуть различного рода непонимания и вступление в конфронтацию.

Рак

Перевернутый турисаз, перевернутый манназ и перевернутая ансуз не рекомендуют каких-то активных действий в этот промежуток времени. А говорят о том, что необходимо преодолеть сложности и обратить внимание на сферу своего общения и взаимодействия с другими людьми. Потому как здесь, вероятно, кроется не совсем верная информация и вполне возможно, что может быть и прямой обман.

Лев

Лагуз, хагалаз и манназ советуют развивать взаимоотношения с людьми, устанавливать новые связи, обзаводиться выгодными партнерами и при случае избавляться от тех людей, которые привносят в вашу жизнь негатив. Это время поможет принять верное решение и сформировать необходимую команду.

Дева

Вуньо, ансуз и отал предоставляют прекрасные возможности для организации больших проектов и серьезных дел. Также в это время будут успешны усилия, направленные на налаживание контактов в близком кругу и построение длительных и честных отношений.

Весы

Феху, райдо и наутиз рекомендуют посвятить этот промежуток времени организации новых дел, направленных на увеличение материального благосостояния. Вы можете смело открывать новые горизонты, не боясь различного рода новшеств, в то же время необходимо сконцентрировать достаточный потенциал для выхода на новые пути.

Скорпион

Перевернутая вуньо, уруз и иса подарят вам большие перспективы, а также силы и средства для их открытия. Эти ресурсы вы должны направить на решение серьезных задач и целей, преодолевая или подавляя возникающие личные желания, даже если их осуществления вы добиваетесь достаточно долго.

Стрелец

Эйваз, перевернутая кено и уруз говорят о том, что вы можете свернуть не в ту сторону и пойти в неверном направлении. Этому может способствовать та информация, которую вы получили ранее, а также ваш высокий потенциал сил, направленный на достижение цели. Следует пересмотреть свои взгляды и осторожно относиться к какого-либо рода переменам.

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Козерог

Ансуз, перевернутый уруз и хагалаз рекомендуют быть внимательнее во время любых коммуникаций и своевременно и адекватно оценивать негативные последствия от неправильно сказанных слов. Берегите свои силы, потому что сейчас вы не располагаете достаточными ресурсами для реального противостояния серьезным конкурентам. Вам следует набраться сил и энергии для того, чтобы преодолеть эти препятствия.

Водолей

Перевернутый манназ, отал и перевернутый альгиз указывают на вероятную опасность происходящего, поэтому не стоит рисковать и не планировать дел по смягчению мер безопасности, расслабленности внимания. Напротив, важно сконцентрировать свои усилия на достигнутых результатах: упрочить их, укрепить основание для дальнейшего движения вперед.

Рыбы

Перевернутая феху, наутиз и дагаз советуют вам использовать тот материальный ресурс, который имеется на данный момент, для преодоления существующих проблем. С одной стороны, в это время вы можете начать новый этап, а с другой — эти вложения могут окупиться лишь в достаточно отдаленной перспективе. Поэтому следует инвестировать свои силы и средства с достаточной осмотрительностью, учитывая ряд возникших обстоятельств.

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