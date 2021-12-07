Звездам не понравилось ваше поведение в течение всего 2021 года, и они решили оставить некоторых представителей зодиакального круга без приятных сюрпризов в наступающий год Голубого Водяного Тигра. Провинившимся не только не полагаются подарки в виде денег, любви и успеха, для них Дед Мороз припас целую кучу проблем, сообщает ytro.news.

Девы

Скромными Девами кто-то недоволен? — Да, особенно главный волшебник Дед Мороз: он-то все видит и запомнил, как вы весь год расстраивали его своим неподобающим поведением. Поэтому придется довольствоваться тем, что грозный дедушка достанет из мешка, а в нем — ворох проблем на работе и отношениях с окружающими. Милые коллеги будут строить вам козни, а злопыхатели попытаются в очередной раз очернить ваше доброе имя. Держите оборону, готовясь дать неприятностям достойный отпор.

Весы

Не просите у глухого — все равно не услышит: вы же помните, что сказочному Деду уже много лет и что он часто, приходя к детям на утренники, жалуется, что не расслышал стих или просьбу о подарке. Почувствуйте себя ребенком, которого не понимают взрослые: гарантируем, что приятного тут мало. Глухим к вашим желаниям старый дед окажется и весь следующий год. Если сейчас ваши любовные отношения не складываются, то не переживайте вы уж так сильно: вариант получше ждет вас, но в необозримом будущем. И вообще, все, что ни делается, — к лучшему, и в ближайшее время вы сами убедитесь в этом.

Рак

Острое желание отпятиться назад и спрятаться в укромном месте, где вас никто не достанет? -Правильное решение, особенно сейчас, когда вдруг все возможные и скрытые противники выползут наружу и будут докучать своим хамством и неудобными просьбами. Вдобавок работы навалят вместо подарков. Увы, придется разгребать кучу дел, иначе путь вперед будет перекрыт.

Лев

Похожий расклад с Раками: денег нет, а работы навалом, что хочется выть волком. Романтики в отношениях тоже, увы, нет, вместо них — сплошные ссоры и недопонимания.

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