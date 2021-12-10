«Директор вызывал бабушку»: Первая учительница Оксимирона о его казусах в школе

Педагог вспомнила, как у артиста зародилась любовь к музыке.

Первая и единственная в России преподавательница Оксимирона, учительница школы № 185 Галина Королева рассказала о первых годах обучения будущего артиста. Он пошел в школу уже в шесть лет, и уже тогда проявлял себя не только в иностранных языках, но и музыке. В образовательном учреждении под руководством одного из родителей учеников создали ансамбль — у Оксимирона появилась возможность погрузиться в творчество и раскрыть свои уникальные способности.

«Я думаю, общая волна такая была, когда создали этот ансамбль, он тогда включился. Это захватило очень многих ребят, у кого были способности, у кого получилось. <…> Зернышко посеяли тогда. <…> Английская школа, они пели на английском The Beatles», — поделилась Королева.

Не обошлось и без забавных казусов с Оксимироном во время обучения в школе. Так, например, директору образовательного учреждения пришлось пригласить на беседу его бабушку - не устраивал внешний вид мальчика. Джинсы казались неприличными, а прическа - несколько странной. Оксимирон выделялся на фоне остальных ребят, хотя и сильноо не стремился к этому.

«Его бабушка пришла ко мне и рассказала, что ее вызвал директор и сказал: „Не могли бы вы Мирону приличнее джинсы купить?“ У него были модные джинсы, там бахрома или неподшитые как-то. Ну и прическа не нравилась директору школы. Волос у него было много, они шикарные, и он был такой непохожий на всех. Для него это было нормально, он никак не выделяллся, не хвастался, папа привез из заграницы и все», - вспомнила Королева.

Мирон Федоров (настоящее имя рэпера — Прим. Ред.) родился в семье физика-теоретика, его мама работала библиотекарем. Когда мальчику было девять лет, семья переехала в Германию, а позднее перебралась в Великобританию.

В местной школе будущий рэпер усиленно занимался и проявил такие успехи в учебе, что учительница истории посоветовала ему поступать в Оксфордский университет, что он и сделал. Рэпер окончил Оксфорд в 2008 году по специальности «средневековая английская литература».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Юрию Лозе не понравился новый альбом Оксимирона. По словам музыканта, у рэпера нет шансов стать таким как Цой.