«Плакала над тем, что мало успела»: как готовилась к смерти глава фонда Хабенского

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 666

Стали известны обстоятельства ухода из жизни главы фонда Хабенского

«Плакала над тем, что мало успела»: как готовилась к смерти глава фонда Хабенского

Фото: ТАСС / Почуев Михаил

О смерти Алены Мешковой стало известно 10 декабря. Последние годы она боролась с онкологией.

Общественница и глава фонда Хабенского Алена Мешкова ушла из жизни в окружении близких — старшего брата и подруг. Перед смертью она не испытывала боли и страха. Деталями последних дней благотворителя поделилась ее подруга, руководитель фонда «Вера» Нюта Федермессер на своей странице в Facebook.

«Нет, она не смирилась и не сдалась. Она просто невероятно достойно и мужественно приняла неизбежное. Ее чувство юмора не позволило ей унывать, а ее жизнелюбие и уважение к каждому из нас, остающихся, не позволяло ей жаловаться, чтобы у нас не осталось чувства вины. Потому что как человек живет, так он и умирает», — написала она.

Федермессер рассказала, что морально готовилась к уходу подруги, поскольку знала о ее тяжелой болезни, и все-таки смириться с потерей невозможно.

О своем диагнозе — Мешкова умерла от рака — общественница узнала четыре года назад. Волевой характер не дал ей упасть духом, она также продолжала работать на благо фонда, активно искала себе замену и продолжала придумывать новые проекты, чем вдохновляла коллег.

За несколько недель до смерти Мешкова оказалась в хосписе. Но и тут ее активность не угасала.

«Собирала в палате совещания правления фонда Хабенского, проводила зумы, слабея выползала на улицу и кайфовала от погоды, ржала над анекдотами, плакала над тем, что мало успела, грустила, что предстоит расставаться…» — говорит Федермессер.

В четверг, 9 декабря, в официальном Instagram-аккаунте Фонда Константина Хабенского появилось сообщение о смерти его руководителя Алены Мешковой после продолжительной болезни. Уточнялось, что работе в благотворительной организации она отдала девять лет жизни, и именно благодаря ей фонд стал «большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как прошли последние дни директора Фонда Хабенского.

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