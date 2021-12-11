Как уровень сахара в крови можно будет определить по капле пота и слюне

Эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала о новых методах и устройствах, которые облегчат жизнь больных диабетом.

Каждый болеющий сахарным диабетом должен регулярно проверять уровень сахара в своей крови. Узнать, стоит ли беспокоиться насчет повышения уровня глюкозы, зачастую стараются люди и не имеющие предрасположенности к данному заболеванию. Но как же быстро получить результат? Сейчас самый популярный способ - проколоть палец с помощью маленькой острой иголки, поместить каплю крови на тест-полоску и затем внести ее в измерительный прибор. Впрочем, не за горами более быстрые и простые способы.

Измерение сахара по поту

Устройство, которое позволяет определять уровень сахара в крови по капле пота, может уже в ближайшем времени войти в повседневную жизнь пациентов с сахарным диабетом. Подобную технологию испытывают сейчас ученые за рубежом и в российском МГУ. Как она будет работать, в комментарии 5-tv.ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук и действительный член Европейской Ассоциации по изучению диабета Екатерина Иванникова.

«Это неинвазивная вариация, которая позволяет человеку не прокалывать кожу, но иметь какие-то данные. Допустим, подключается это устройство к часам, телефону или ПК и туда передает сигнал о том, что уровень сахара стал слишком высоким или слишком низким. Чтобы человек предпринял какие-то действия», — пояснила эндокринолог.

По ее ловам, новый девайс позволит в максимально короткие сроки корректировать изменения по сахару.

Измерение сахара по слюне

Иванникова отметила, что метод определения уровня сахара в крови по поту — не единственное на сегодня ноу-хау в этой области. К примеру, уже изобретены глюкометры, позволяющие делать анализ содержания сахара по слюне. Уникальная разработка состоит из датчика, анализирующего слюну, и приложения, которое можно установить на смартфон или планшет.

Измерение сахара в мелких кровеносных сосудах-капиллярах

«Есть часы, которые реагируют на изменения сахара в межклеточной жидкости и передают данные на телефон или ПК. Подобные девайсы придумываются специально для того, чтобы в максимально короткие сроки скорректировать изменения по сахару», — пояснила Иванникова в комментарии 5-tv.ru.

Проблема только в том, добавляет эксперт, что все эти технологии пока находятся на этапе научных изысканий и в широкой практике не применяются.

«Потому что у них всех есть определенные погрешности, которые пока не позволяют ввести их в широкую практику. В отдельных случаях эта погрешность слишком высокая», — отмечает эндокринолог.

По словам Иванниковой, метод определения уровня сахара по «старинке», то есть по крови, остается пока наиболее достоверным, поэтому все новые технологии в этой области сверяют с ним.

Другие устройства, контролирующие уровень сахара

Однако наука не стоит на месте и новые устройства, облегчающие жизнь больных диабетом, все же появляются, говорит эксперт. В качестве примера она приводит систему FreeStyle Libre, которая появилась в России около трех-четырех лет назад.

«Очень удобное в плане применения. По сути, у человека стоит сенсор в области предплечья или живота, который дает картинку в течение суток о колебаниях глюкозы. Доказано, что такой суточный контроль позволяет в максимально короткие сроки добиться хороших результатов», — говорит Иванникова.

Также она рассказала о так называемой «умной» искусственной поджелудочной железе, которую уже используют в США. Устройство представляет собой инсулиновую помпу, которая способна сама корректировать высокие и низкие уровни глюкозы. Сейчас диабетики вынуждены регулярно измерять его и делать инъекции инсулина или использовать портативные помпы, которые автоматически подают инсулин в рамках заданных самим пациентом параметров. Однако не каждый может удерживать целевые показатели по глюкозе, подвергая себя риску гипергликемии либо гипогликемии. «Умная» искусственная поджелудочная железа позволит свести на нет эти риски и улучшить качество жизни больных.

Эндокринолог выразила надежду, что в ближайшее время устройство будет зарегистрировано в России и станет доступным для страдающих диабетом людей.

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