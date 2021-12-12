«Живая» или переделанная: Гришаева рассказала правду о своих пластических операциях

Звезда кинематографа недавно отметила 50-летие. Поклонники не верят, что в таком возрасте можно жить без морщин на лице.

Знаменитая актриса Нонна Гришаева призналась: ее обижают хейтеры. Звезде кинематографа не нравится, что едва ли не каждый пятый требует отчитаться за «переделанное тело и лицо». Та устала твердить, что вся красота естественная, а от старения ее спасает лишь одна правильная привычка. Причем, не требующая особых энергозатрат!

Минувшим летом любимице миллионов исполнилось 50 лет. Глядя на нее — моложавое лицо, стройная фигура, длинные и густые волосы — действительно сложно поверить в естественность. Многие звезды экспериментируют со внешностью едва ли не с 18 лет, когда можно ложиться под нож хирурга без ведома родителей. Так чем же Гришаева хуже?

«Мне очень обидно, когда иногда мне пишут, что операцию сделала, подтяжки. Я, слава Богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит, я, может, действительно, неплохо выгляжу», — заявила Нонна Гришаева в эфире передачи на НТВ.

Актриса заметила, что на следующий день после юбилея в ее жизни ничего не поменялось: она продолжает внутренне ощущать себя «на все 20». По словам Гришаевой, все благодаря постоянному уходу за собой. Касается это и специальных бьюти-средств, и физических упражнений для поддержания формы. Никаких секретов больше нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нонна Гришаева заподозрила у себя смертельно опасную болезнь.