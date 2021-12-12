«Самая молодая»: Пугачева в кожаном мини и чулках пустилась в пляс под песню Лещенко

Образ Примадонны не смог оставить поклонников равнодушными.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева исполнила «зажигательный» танец под песню Льва Лещенко на дне рождения светской львицы Иды Достман. Артистка пустилась в пляс в компании других гостей вечера. Однако на их фоне знаменитость явно выделялась - короткое кожаное платье с ремнем, ботфорты, чулки - образ появился роковым и идеально подчеркнул красоту Пугачевой. Видео, н котором запечатлено, как певица отрывается на вечеринке, на своей странице в Instagram опубликовала певица Жасмин.

«В такой компании и у такого мэтра даже скромной бэк-вокалисткой побыть — большая творческая радость!» — прокомментировала свою запись артистка.

Instagram @jasmin

Звезда произвела настоящий фурор. Комментаторы не сдерживали восхищения. 72-летняя Примадонна совсем не уступала более юным коллегам по цеху, а где-то даже их превосходила своими динамичными движениями.

«Аллочка зажигалочка»,

«Алла Борисовна- крутышка!»

«Самая молодая и всех красивее Алла Борисовна!!!»

«Вот интересно: Видим только Пугачеву!!! Наша певица!!!» — восхищались поклонники.

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