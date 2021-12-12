«Самая молодая»: Пугачева в кожаном мини и чулках пустилась в пляс под песню Лещенко
Алаа Пугачева с кожаном платье станцевала с Жасмин на дне рождения Иды Достман
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @jasmin
Образ Примадонны не смог оставить поклонников равнодушными.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева исполнила «зажигательный» танец под песню Льва Лещенко на дне рождения светской львицы Иды Достман. Артистка пустилась в пляс в компании других гостей вечера. Однако на их фоне знаменитость явно выделялась - короткое кожаное платье с ремнем, ботфорты, чулки - образ появился роковым и идеально подчеркнул красоту Пугачевой. Видео, н котором запечатлено, как певица отрывается на вечеринке, на своей странице в Instagram опубликовала певица Жасмин.
«В такой компании и у такого мэтра даже скромной бэк-вокалисткой побыть — большая творческая радость!» — прокомментировала свою запись артистка.
Звезда произвела настоящий фурор. Комментаторы не сдерживали восхищения. 72-летняя Примадонна совсем не уступала более юным коллегам по цеху, а где-то даже их превосходила своими динамичными движениями.
«Аллочка зажигалочка»,
«Алла Борисовна- крутышка!»
«Самая молодая и всех красивее Алла Борисовна!!!»
«Вот интересно: Видим только Пугачеву!!! Наша певица!!!» — восхищались поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему брак Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой стал ошибкой.
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