Счет на секунды: что делать при ожоге серной кислотой в первую очередь

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 3 333

Врач рассказал о правилах первой помощи при ожогах серной кислотой

Фото, видео: Depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

Эксперт назвал основные правила, следуя которым, можно снизить фактор поражения и облегчить состояние пациента до приезда медиков.

Химические ожоги от воздействия серной кислоты могут привести к фатальным последствиям для организма. Для того, чтобы облегчить состояние пострадавшего и не усугубить факторы поражения, необходимо действовать четко и в соответствии с основными правилами.

 Как рассказал в беседе с 5-tv.ru директор Национального совета по первой помощи Станислав Манеров, их не много, и они достаточно простые, поэтому важно о них помнить.

«Одна из самых больших проблем первой помощи при ожогах химическими веществами – это попытки нейтрализовать кислоту щелочью, а щелочь кислотой. Этого делать нельзя», - отметил Манеров.

По словам эксперта, в первую очередь нужно убрать действие поражающего фактора, в данном случае - кислоты. То есть, сделать так, чтобы больше жидкости не лилось. После этого самое главное – промыть пораженные участки большим количеством проточной воды.

«Не надо пытаться протереть мокрой тканью. Задача именно большим потоком воды пролить. Не снегом протирать, потому что в данном случае, это не вода, а твердое вещество. Он, наоборот, как бы втирает кислоту в кожу», - рассказал Манеров.  

Тем, кто оказался рядом с пострадавшим от воздействия серной кислоты, нужно осень быстро найти поблизости большое количество простой воды.

«При этом нужно следить, чтобы кислота не попала на другие части тела. Особенно, если был ожог лица, чтобы не попадала в глаза, если они не повреждены. Если же все-таки повреждены, то, опять же, промывать под струей воды», - рекомендует эксперт.

Также незамедлительно необходимо вызвать скорую помощь, так как у медицинской бригады, как правило, есть специальные препараты и вещества для таких больных и все необходиые знания для спасения жертв химических ожогов. 

Между тем, ранее стали известны подробности шокирующего происшествия в Петербурге, где 24-летний мужчина, предположительно, из ревности облил серной кислотой девушку, к которой питал романтические чувства, и ее молодого человека.

В результате трагедии больше всего пострадала девушка. По словам ее спутника, который вызвал скорую помощь, все время до приезда медиков она страшно кричала от боли, а он даже знал, чем ей помочь и не мог даже дотронуться до нее.

«Я наблюдал, как она мучается и самое страшное, я даже не знал, что могу сделать. Не мог даже коснуться ее.  Нам помогали прохожие. Они перевели нас на ту сторону канала и снегом нас обсыпали. В какой-то мере это помогало, потому что от холода части тела немели и не так чувствовалась боль», - рассказал молодой человек в беседе с 5-tv.ru.

Страшная трагедия разыгралась в центре Северной столицы вечером 10 декабря. По версии следствия, 24-летний мужчина облил серной кислотой свою бывшую возлюбленную и ее парня. Молодой человек не получил серьезного поражения, а вот его 16-летняя спутница испытала страшные мучения. Девушку экстренно госпитализировали с химическим ожогом лица, волосистой части головы, шеи, туловища и рук III степени.

Кроме того, бедняжка не успела даже спрятать глаза. Медики установили ожог роговиц и коньюктив II степени. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение об аресте для нападавшего. Он останется за решеткой до 8 января 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о прогнозах на восстановление облитой серной кислотой девушки, по мнению врача.

 

-5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.61
0.01 83.12
-0.22
Время привести мысли и дела в порядок: Астропрогноз на неделю с 13 по 19 ...

Последние новости

20:11
Сын актера Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой: «Прошу помолиться»
19:58
Хоккеиста «Ак Барса» Воронкова увезли на носилках с матча
19:45
Проклова ответила на слова Рудинштейна о бурной интимной жизни
19:28
Счет на секунды: что делать при ожоге серной кислотой в первую очередь
19:14
Почему прием разжижающих кровь лекарств после COVID может привести к инсульту
18:55
Время привести мысли и дела в порядок: Астропрогноз на неделю с 13 по 19 декабря

Сейчас читают

Время перемен: Как изменится жизнь всех знаков зодиака до конца лета 2022 года?
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?
Как уровень сахара в крови можно будет определить по капле пота и слюне
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа