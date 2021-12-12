Почему прием разжижающих кровь лекарств после COVID может привести к инсульту

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Алексей Хитров
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Врач Ярцева: кроворазжижающие лекарства после COVID-19 могут привести к инсульту

Почему прием разжижающих кровь лекарств после COVID может привести к инсульту

Фото: Depositphotos / sudok1

Ирина Ярцева рассказала о «мракобесии», творящемся среди переболевших коронавирусом.

Самостоятельный прием разжижающих кровь препаратов для предотвращения тромбоза после перенесенного коронавируса может привести к инсультам. Об этом предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения и врач ему назначил лекарства по показаниям. Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов», — цитирует Ярцеву URA.RU.

В свою очередь главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что зачастую люди злоупотребляют приемом антикоагулянтов и перед вакцинацией. По его словам, это происходит после того, как они начитаются сомнительных советов в инернете и начинают заниматься самолечением.

«Например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки. Очень опасно принимать любые лекарственные средства без выяснения причины появления того или иного симптома. Нельзя заниматься самолечением без тщательного обследования, без прохождения в поликлинике, особенно в постковидный период, без углубленной диспансеризации, которая, к слову, совершенно бесплатна», — заявил Токарев.

Глава Минздрава Мурашко призвал всех переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию. По его словам, в течение шести месяцев после перенесенного заболевания значительно чаще встречаются обострения хронических заболеваний и вновь возникающие. В их числе поражение мелких сосудов глаз, тромбозы артерий внутреннего уха, осложнения, связанные с поражением мышцы сердца — миокардиты, перикардиты и тому подобные.

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