Дава озвучит главного героя мультфильма про Гулливера: «Эмоции переполняют!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 268

Блогер Давид Манукян показал фанатам первые кадры работы в студии и поделился впечатлениями.

Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин; Instagram @dava_m

Музыкант и популярный блогер Давид Манукян озвучит главного героя нового украинского мультфильма «Гулливер возвращается» по сценарию Майкла Райана — автора мультипликационных сериалов про черепашек-ниндзя, мстителей, героев «Короля Льва» Тимона и Пумбу, приключения забавного пса Скуби-Ду и многих других.

По сценарию, Гулливер, который в российском прокате будет говорить голосом Давы, получает письмо от жителей Лилипутии. Несчастные жители жалуются на недалекого нового правителя, что привел страну в упадок, и теперь без помощи великана они пропадут. Но личные драмы Гулливера заставляют его сомневаться в собственных силах…

Пока интрига не раскрыта, прокат в РФ еще впереди, а Давид Манукян с нескрываемым удовольствием записывает в студии первые реплики. На своей странице в Instagram он опубликовал посвященный важному для его картеры событию ролик.

«Мне дали главную роль в фильме „Гулливер возвращается“, мультик выйдет уже в феврале! Меня эмоции переполняют, потому что это мой первый опыт, я там озвучиваю главного героя, самого Гулливера. Не пропустите!» — говорит блогер.

Небольшой фрагмент записи Дава подписчикам все-таки продемонстрировал, после чего до слез рассмешил — показал, как во время съемки промо на него дважды упала табличка с обложкой мультфильма.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывшая возлюбленная Манукяна Карина Кросс рассказала о тайном разговоре с другой экс — Ольгой Бузовой. Оказывается, девушки поддерживали друг друга после расставания с Давой.

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