Беременная Нюша разочаровалась в принцах ХХI века: «Все в трусах»

Исполнительница заглянула в магазин игрушек, чтобы сделать подарок дочке. Выбор ее не порадовал.

Певица Нюша, находящаяся на последнем месяце беременности, пришла в негодование, когда не нашла на полках магазина с детскими игрушками «принца». Знаменитость отправилась за подарком для трехлетней дочки Симбы. У девчушки полная комната кукол Барби, но такому разнообразию красавиц в розовых платьях не хватает «мужского внимания»: на стеллажах не нашлось ни одного симпатичного Кена.

«Я никогда не думала, что столкнусь с такой проблемой. У нас уже приличный набор Барби, а Кена нет. И их в принципе очень мало, и они очень странные. В основном в трусах. Вообще мы искали принца, но принцами нынче тут не пахнет», — разочарованно произнесла звезда.

Ролик из магазина Нюша опубликовала на своей странице в Instagram. Певица перебрала все возможные варианты: пляжные футболисты, пловцы, копии музыкантов корейской поп-музыки, космонавты, блондины в лощеных костюмах и брюнеты в леопардовом смокинге — и все не то.

«Как вам принцы XXI века?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Нюша воспитывает дочку вместе с мужем Игорем Сивовым. Счастливые родители души не чают в малышке и обожают баловать ее приятными сюрпризами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что они устроили для нее большой праздник в честь дня рождения. Розовые шары, аниматоры, музыка, знаменитые гости — все ради любимой принцессы Симбы.