Певица Нюша родила мальчика

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 064

Роды прошли без осложнений — счастливая мама уже оправилась и вовсю заботится о новорожденном сыне.

Фото, видео: globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Певица Нюша родила здорового мальчика — информацию об этом 5-tv.ru подтвердила pr-менеджер певицы Анастасия Драпеко. У трехлетней Симбы, первой дочери певицы и бизнесмена Игоря Сивова, наконец-то появился братик.

Беременность певицы протекала легко — но не в России. Артистка предпочла жаркий Дубай холодной Москве — по ее собственным заверениям, в холодном климате, с долгим отсутствием солнца, рожать она не хотела. Симбу она тоже рожала в теплых странах — но тут сходства с первой беременностью и заканчиваются.

В отличие от «первого раза», когда для того, чтобы забеременеть, певице понадобилась помощь психолога, все возможные анализы и довольно продолжительное количество времени, о второй беременности она узнала во время рутинной процедуры — и даже не поверила в это сперва.

Впрочем, округлившийся живот не помешал ей продолжать заниматься своей карьерой — Нюша снималась в клипах, регулярно выкладывала фотографии в своем Instagram-аккаунте и просто радовалась жизни. Например, много публикаций было посвящено так называемой Gender Reveal Party — популярный на Западе формат вечеринок, во время которых гостям сообщают пол будущего ребенка. Тогда-то гостям и подписчикам певицы и сообщили, что пара ждет мальчика — заодно и погуляли.

По поводу воспитания двух маленьких детей одновременно Нюша не беспокоится — несмотря на ее собственные высказывания о том, что «качество важнее, чем количество», маленькой Симбе уже не терпится примерить на себя роль старшей сестры.

Имя новорожденного еще неизвестно — но певица неоднократно говорила, комментируя имя своей дочери, что второго ребенка назовет так же необычно. Поклонники вовсю строят теории, предполагая, какой же из персонажей мультфильма «Король Лев» подарит мальчику свое имя — но звезда не спешит раскрывать тайну.

Впрочем, ей есть, чем заняться, рождение детей — не легкая прогулка. Впрочем, видимо, не для всех — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что идеальная фигура Ольги Серябкиной после родов вызвала зависть ее подписчиц и восхищение подписчиков.

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