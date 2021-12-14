Стратегии и разговоры по душам: Китайский совет дня на вторник, 14 декабря

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 098

Сегодня энергии будут способствовать работоспособности. Но с финансами лучше быть осторожнее.

Стратегии и разговоры по душам: Китайский совет дня на вторник, 14 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 14 декабря?

Во вторник энергии будут способствовать работоспособности. Особенно повезет консультантам по стратегическому планированию и директорам по развитию. Большое количество стихии Металла в карте дня даст импульс желанию выстроить красивую структуру, а янский Огонь добавит уму прозорливости и ясности.

Во вторник имеет смысл заниматься всем, кроме финансов. День не способствует денежной удаче. Поэтому не подписывайте контрактов и не считайте свои будущие прибыли.

При этом вторник — отличный день для налаживания отношений. Если у вас давно назрел важный разговор о личном — лучше его назначать на вторник. Очень много шансов, что в этот день беседа пройдет мирно и конструктивно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.47
0.06 82.83
-0.04
Секс на высоте: какие знаки зодиака самые страстные любовники

Последние новости

21:11
Неприхотливое животное: может ли кот Анастасии Волочковой стоить полмиллиона
21:00
Пять продуктов, которые спасут вас от инсульта
20:51
Вооруженный грабитель похитил из банка в Екатеринбурге десять миллионов рублей
20:47
Тело пожилого мужчины найдено во МХАТе
20:42
Российские педагоги с Нового года начнут получать государственную надбавку
20:30
Россиян избавят от страхового рабства при оформлении кредита

Сейчас читают

Директор Лепса о состоянии певца: «Всю жизнь таблетки пьет»
На работу — с радостью: Как по дате рождения выбрать подходящую профессию
Притягивают бедность: Что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа