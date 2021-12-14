Стратегии и разговоры по душам: Китайский совет дня на вторник, 14 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 14 декабря?

Во вторник энергии будут способствовать работоспособности. Особенно повезет консультантам по стратегическому планированию и директорам по развитию. Большое количество стихии Металла в карте дня даст импульс желанию выстроить красивую структуру, а янский Огонь добавит уму прозорливости и ясности.

Во вторник имеет смысл заниматься всем, кроме финансов. День не способствует денежной удаче. Поэтому не подписывайте контрактов и не считайте свои будущие прибыли.

При этом вторник — отличный день для налаживания отношений. Если у вас давно назрел важный разговор о личном — лучше его назначать на вторник. Очень много шансов, что в этот день беседа пройдет мирно и конструктивно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.