Активность, помолвки и разводы: Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Итак, вы немного разобрались со своей картой бацзы и знаете свои знаки и стихии. Как же читать прогнозы? Важно понимать, что все предупреждения относятся, прежде всего, к психологии — к тому, как вы воспринимаете события и себя в них. Если написано, что день неблагоприятный, это не значит, что будет катастрофа в прямом смысле, а скорее вы можете слишком близко к сердцу воспринимать все, что в этот день будет происходить.

Если вы видите, что день вам, как представителю какого-то знака не подходит, постарайтесь не назначать на него чего-то важного. Не факт, что энергия столкновения (а в данном случае именно про столкновения с энергией дня идет речь) вам существенно повредит, но шансы на спокойный и максимально благоприятный исход будут меньше.

Понедельник, 13 декабря, Инь Дерево и Коза

5-tv.ru

Понедельник будет неоригинально тяжелым. И не просто потому, что происходит переключение с отдыха на деловую активность. В этот понедельник ожидается очередное столкновения знаков дня и года. Коза, как она уже много раз делала в этом году, будет воевать с Быком.

Все уже за год, наверное, выучили, что такая история — это как столкновение тектонических плит — медленное и упрямое давление. Никто не хочет уступать, ведь упрямство — это ключевое свойство всех земных знаков. Но в этот раз Бык окажется сильнее, он сейчас в своем сезоне.

Что в итоге? В понедельник все рабочие процессы будут затруднены. В атмосфере будет разлита неопределенность. Возможны срывы планов, разрушения договоренностей, всякие препятствия на пути. Не стоит назначать на этот день важные дела, заниматься рискованными сделками или экстремальными видами спорта.

Лучшая стратегия на этот понедельник — тихая, размеренная жизнь. Особенно эта рекомендация касается людей с Быком в карте. Им в понедельник точно стоит взять передышку от рабочих забот.

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Вторник, 14 декабря, Ян Огонь и Обезьяна

5-tv.ru

Вторник — день стратегов и начальников. Большое количество Металла в карте дня вкупе с Янским Огнем прояснят ум, проявят перспективы и позволят сформулировать эффективную стратегию достижения больших целей.

День хорош для любых дел, кроме финансовых. Энергии не способствуют денежной удаче, поэтому, если есть возможность, не планируйте на вторник подписание важных контрактов и заключение коммерческих сделок.

Вместо мыслей о деньгах советую подумать о любви! День будет благоприятствовать налаживанию взаимоотношений и решению вопросов в личной сфере. Имеет смысл запланировать на вторник сложные, давно откладываемые беседы по душам, выяснения отношений, свидания и расставания.

Эти рекомендации не относятся к людям знака Тигр. Им во вторник лучше погрузиться в рутину и постараться не активизировать свой эмоциональный центр.

Среда, 15 декабря, Инь Огонь и Петух

5-tv.ru

Среда продолжит тренды вторника, но в более мягком варианте. День исключительно хорош для большинства дел, особенно связанных с получением признания и дивидендов. Запланируйте на вторник покупку имущества, выход в свет, открытие бизнеса, переговоры с потенциальными инвесторами.

Хорошо будет в этот день выходить на новую работу, открывать благотворительные сборы и отправлять запросы о спонсорской помощи. Энергии вокруг будут способствовать получению необходимой вам поддержки. Свадьбы в такой день также очень благоприятны.

Не стоит в среду начинать большие путешествия, переезжать и затевать ремонты. Людям знака Кролик также стоит поостеречься планировать на вторник важные дела. Их нервная система может быть сильно в этот день расшатана.

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Четверг, 16 декабря, Ян Земля и Собака

5-tv.ru

Четверг — день суровых серьезных людей. Никаких сантиментов, никакого сюсюканья — только работа, только хардкор. В карте дня нет ни намека на тепло, эмоции и … деньги.

Второй день «без богатства» на неделе. Это значит, что любое финансовое планирование, продажи и коммерческие сделки в этот день потерпят фиаско. Ожидания в отношении денег не будут оправданы.

Но! Четверг хорош для всяческих начал — открытия бизнеса, старта нового проекта, запуска ремонта, начала обучения и выхода на новую работу. Настройтесь серьезно, будьте ответственными и смелыми — и удача вам не изменит.

Для людей знака Дракон четверг будет днем эмоциональных испытаний. Обычно от столкновения Собаки и Дракона наружу выплескивается много разнообразных эмоций. И чтобы не потонуть в их потоке, стоит заранее найти себе безопасное убежище и без нужды не отсвечивать.

Пятница, 17 декабря, Инь Земля и Свинья

5-tv.ru

Пятничные энергии похожи на грязный сугроб. Большая холодная Вода Свиньи и Крысы замерзает и превращается в твердую гору, а иньская Земля покрывает эту гору темным слоем грязи. Не самое приятное зрелище на свете, согласны?

И как стоит энергия в окаменевшем сугробе, так будет стоять энергия и в этот день. Любое движение замрет, встанет на паузу, и всякая суета окажется пустой. Не стоит на пятницу назначать что-либо судьбоносное — не искушайте судьбу. Особенно неблагоприятно в пятницу ходить по врачам и подвергаться оперативным вмешательствам.

Самая правильная стратегия на такой день — расслабиться, отпустить контроль и плыть по воле волн. И получать от этого процесса истинное удовольствие. Людей знака Змея это касается в самой большей мере.

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Суббота, 18 декабря, Ян Металл и Крыса

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День — энергетический дубль месяца. Стремительный, активный, холодный, этот день исключительно хорош для того, чтобы планировать свою жизнь и делать дела, которые прорастут в будущем. День благоприятен для посещений врачей, начала путешествий и процесса обучения. Правильно в такой день устраивать презентации, концерты, публичные выступления — они пройдут на ура.

Если вы давно планируете сделать предложение руки и сердца, то суббота самый правильный день для такого важного мероприятия.

Единственные, кому надо быть в эту субботу на стороже и на диване — это люди-Лошади. Двойная Крыса в карте дня не даст им жить спокойно.

Воскресенье, 19 декабря, Инь Металл и Бык

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А вот воскресенье — энергетический дубль года. Зимние энергии захватывают пространство. День получится размеренным, тяжелым, не очень ласковым. И самое правильное, чему можно его посвятить — это обустройство дома.

Благоприятно в воскресенье устраивать всяческие земельные работы, начинать ремонт, садиться на диету или заводить генеральную уборку. Подумайте о том, от чего вы готовы избавиться и смело отправляйте это вон из собственной жизни.

Помимо очищения пространства — внешнего и внутреннего, энергии дня помогут выгодно купить или продать ценные вещи. Стоит именно в этот день выставлять на продажу недвижимость или покупать дорогие подарки. Особенно будет благоволить людям с Козой в карте или родившимся в день Дерева.

Всем хорошего бацзы!