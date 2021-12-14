На те же грабли: после смерти четвертого кота Волочкова завела нового «любимца»

По словам знаменитости, ее животное стоит около полумиллиона рублей. Поклонники взволнованны — сколько протянет новый питомец.

Балерина Анастасия Волочкова завела нового кота практически сразу после объявления смерти предыдущего. На своей странице в Instagram знаменитость во всей красе демонстрирует свое новое домашнее животное — длинношерстную британскую шиншиллу. На удивление, рыжий пушистик, по словам артистки, достаточно быстро обустроился в новом жилище. Помогли подобрать кошачий питомник балерине ее друзья, которые, как подчеркнула она, у нее все-таки есть.

«Они сами нашли самый элитный питомник британских шиншилл. И уже сегодня хозяйка этого питомника Анна привезла нам питомца», — поделилась знаменитость.

Однако оказалось, что Волочкова не успела придумать имя любимцу и попросила своих подписчиков помочь ей с выбором. Предложенные варианты, по всей видимости, не устраивают знаменитость. Об это говорят ее множественные призывы о помощи в социальной сети. Учитывая активность почитателей таланта Волочковой, ей придется взять несколько выходных, чтобы выбрать достойную кличку своему новому члену семьи.

«Котята в этом питомнике очень дорогие. Потому что они из элитных пород и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость — полмиллиона рублей. Это чудо стоит того», — рассказала балерина.

Instagram @volochkova_art

К слову, реальная стоимость золотистой британской шиншиллы варьируется от 15-ти до 30 тысяч рублей. О каком безумном полмиллиона рублей идет речь — непонятно. Не исключено, что знаменитость просто попала в руки мошенников, либо сама немного преувеличила ценность питомца. В любом случае, беспокойство подписчиков вызывают четыре предыдущих кота, которые ушли из жизни в доме Волочковой.

«Анна дала нам множество инструкций по уходу. Мы все их соблюдем! Но когда Аня попросила закрыть котика в одной комнат, чтобы не пугать пространством, мы кивнули головой. Но! Я подмигнула Лоле, обозначив, что будет все с точностью до наоборот», — написала артистка.

Уже при получении кота балерина не «соблюла» правила, оглашенные работницей питомника. Какими правилами по уходу скандальная знаменитость снова пренебрежет — покажет только время. А пока можно только порадоваться за «обновку» Волочковой и пожелать долгих лет жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти прежнего питомца Анастасии Волочковой Лакки.