Подписчики набросились на Волочкову после смерти ее кота: «Животных изводишь!»

Лакки, как заметили фолловеры, уже не первый кот, который гибнет в доме балерины, не прожив и нескольких лет.

Пользователи сети не посочувствовали Анастасии Волочковой, когда она рассказала о смерти своего кота Лакки в Instagram. Подписчики заметили, что это уже не первый питомец, который гибнет в доме балерины в молодом возрасте и поспешили обвинить хозяйку в жестоком обращении с животными. Безусловно, нашлись и те, кто попытался утешить звезду. Однако нездоровую тенденцию отметили многие: кошачьи смерти то и дело происходят.

В своем прощальном посте Волочкова отметила, что Лакки умер еще два месяца назад, но о своей трагедии поведать миру сразу она была не готова. Балерина решила подождать, когда пройдет 40 дней. Поклонники знают, насколько трогательное отношение к церкви и религии у танцовщицы, как часто она бывает в храме. Но что ее кот был православным, многих удивило. На вопрос, крестила ли Волочкова своего пушистика, она не ответила. Так или иначе, когда горе произошло, узнали о нем только близкие — кто знал и любил Лакки.

«Ему было четыре годика. Он сгорел за два дня. Мы все очень его любили. Это был коточеловек. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней… Дом без этого ангела словно опустел», — написала артистка.

Как отметила бывшая прима Большого театра, бедолага Лакки скончался за два дня до показа ее спектакля. Пришлось идти на сцену с тяжелым сердцем. После выступления девочки-участницы постановки вручили Волочковой цветочную композицию, украшенную плюшевым белым котиком. Увидев его, балерина расплакалась перед пытавшимися утешить ее детьми. Потом каждую маленькую артистку тактично приобняла, не слишком прижимаясь и целуя издалека, а подарком украсила спальню.

Instagram @volochkova_art

«Что-то плохое, наверно, Лакки на себя забрал… Но это очень неожиданно произошло…» — заключила звезда, вспомнив поверье о магической способности котов освобождать хозяев от боли и недугов.

На фоне слов сочувствия прозвучала масса обвинений в комментариях. Некоторые фолловеры настаивали, что красивые и породистые животные в доме Анастасии Волочковой используются как предмет интерьера, а заботы и любви они знать не знают. Танцовщице припомнили смерти других котов, инцидент, когда она запнулась о питомца, шагая по своему огромному особняку. Многие не советовали знаменитости заводить новых четвероногих и обрекать их на страдания.

«Не нужно было ждать два дня, а нужно было обращаться к ветеринару… Так что не плачьтесь. Сами ********* котика. А котика реально очень жалко. Умер из-за нерасторопности своей хозяйки»;

«Мужики уходят, дочь ушла и кот умер. Токсичная Настя»;

«Что и требовалось доказать… У тебя даже коты не выживают»;

«Он, наверно, тоже жил на одних огурцах»;

«Вам нельзя заводить животных… У вас отвратительная энергетика, если животные с вами не выживают, хотя и никто не живет»;

«Это ненормально, что у тебя коты мрут один за одним в молодом возрасте, любому животному нужен уход, хороший ветеринар, постоянная вакцинация, корм премиум-класса. Я тебя прошу, если ты безответственная, не надо больше никого заводить, себе ума дать не можешь и животных изводишь»;

«Как можно угробить четвертого по счету кота? Это как надо издеваться над животными?» — не жалели Волочкову комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова удивила публику неожиданным признанием. В процессе оплакивания Лакки балерина раскрыла интимные подробности своих отношений с разными мужчинами. Еще недавно селебрити, к слову, хвасталась романом с брутальным бойфрендом Володей, но в последнее время его в соцсетях примы не видно. Поклонники надеются, что жив. Не кот все-таки.