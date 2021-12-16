Ди Каприо отказался сниматься в сцене с голой 72-летней Мэрил Стрип

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 034

Голливудские звезды вместе появились в кинокартине Адама Маккея «Не смотрите наверх». Но не все шло гладко на съемочной площадке.

Ди Каприо отказался сниматься в сцене с голой 72-летней Мэрил Стрип

Фото: www.globallookpress.com / RW via www.imago-images.de

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо возмутился, когда узнал о требовании сниматься с голой Мэрил Стрип. Артист аргументировал свою позицию тем, что считает коллегу иконой индустрии, — и категорически отказался сниматься с ней в обнаженной сцене. Об этом рассказал режиссер Адам Маккей в интервью британскому The Guardian.

Звезды вместе работали над фильмом Маккея «Не смотрите наверх». В одной из сцен 72-летняя Стрип должна была предстать в кадре обнаженной с татуировкой на пояснице. Но требование режиссера посчитал недостойным для большой голливудской звезды ее партнер по площадке. К тому же, Ди Каприо счел эпизод с обнаженкой неуместным, так как Стрип играет президента страны.

«Он сказал мне что-то вроде: „Тебе действительно нужно это показать?“ И я подумал: „Это президент Дженни Орлеан, это не Мерил Стрип“», — поделился кинодеятель.

www.globallookpress.com / Lev Radin

Итоговую сцену решили снимать с помощью дублера. При этом, как отметил Маккей, сама Мэрил Стрип вовсе не смутилась, узнав о «голой» сцене, и сразу же согласилась на съемки. Но, судя по гонорарам, именно Ди Каприо обладал правом решающего голоса.

Лента «Не смотрите наверх» повествует о двух ученых, которые узнают о надвигающейся опасности для всей планеты — к Земле летит гигантский метеорит и грозит уничтожить все живое. Исследователи отправляются в тур в надежде спасти мир от опасности.

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