Ди Каприо отказался сниматься в сцене с голой 72-летней Мэрил Стрип

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо возмутился, когда узнал о требовании сниматься с голой Мэрил Стрип. Артист аргументировал свою позицию тем, что считает коллегу иконой индустрии, — и категорически отказался сниматься с ней в обнаженной сцене. Об этом рассказал режиссер Адам Маккей в интервью британскому The Guardian.

Звезды вместе работали над фильмом Маккея «Не смотрите наверх». В одной из сцен 72-летняя Стрип должна была предстать в кадре обнаженной с татуировкой на пояснице. Но требование режиссера посчитал недостойным для большой голливудской звезды ее партнер по площадке. К тому же, Ди Каприо счел эпизод с обнаженкой неуместным, так как Стрип играет президента страны.

«Он сказал мне что-то вроде: „Тебе действительно нужно это показать?“ И я подумал: „Это президент Дженни Орлеан, это не Мерил Стрип“», — поделился кинодеятель.

www.globallookpress.com / Lev Radin

Итоговую сцену решили снимать с помощью дублера. При этом, как отметил Маккей, сама Мэрил Стрип вовсе не смутилась, узнав о «голой» сцене, и сразу же согласилась на съемки. Но, судя по гонорарам, именно Ди Каприо обладал правом решающего голоса.

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