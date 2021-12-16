Агата Муцениеце раскрыла гонорары звезд за участие в «Ледниковом периоде»

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 224

Бывшая жена Павла Прилучного сама участвует в популярном ледовом шоу, поэтому не понаслышке знает о заработках знаменитостей.

Агата Муцениеце раскрыла гонорары звезд за участие в «Ледниковом периоде»

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Актриса Агата Муцениеце рассказала, сколько зарабатывают звезды за участие в проекте «Ледниковый период». Знаменитость сама не побоялась надеть коньки и с нуля научилась делать сложные элементы на льду. Поэтому закулисье шоу ей известно, как никому другому.

По словам артистки, каждое выступление стоит примерно 100-200 тысяч рублей. При этом за тренировки никто не платит. Порой они могут длиться по шесть часов, поскольку номера попадут в телевизионную картинку и должны быть отточенными.

И это далеко не единственная сложность. Гонорар не фиксированный. Итоговая сумма зависит от качества проката, а также времени пребывания на проекте. Финал и полуфинал «обходятся» дороже всего, то есть, если участник выиграл проект, то и заработок будет самый большой, заявила она в эфире «Авторадио».

В ледовом шоу экс-супруга Павла Прилучного танцует в паре с фигуристом, с заслуженным мастером спорта России Александром Энбертом. В прошлом он выигрывал состязание, поэтому судьи возлагали на спортсмена большие надежды. Но их ждало разочарование — дуэт поначалу «болтался» на дне турнирной таблице. Только упорные тренировки и воля к победе сделали свое — теперь они в лидерах проекта.

Стоит отметить, что участникам популярного шоу нередко приписывают романы. Пару Муцениеце-Энберт поклонники не обошли стороной. Их номера бывали настолько страстными и откровенными, что задевали даже самого невозмутимого зрителя. Опровергать слухи пришлось жене фигуриста.

«Ревность всегда хороша в меру. Ну как его можно ревновать? Вы просто не видели, как он смотрит на Кузьмину», — комментировала Алеся Данчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце исполнила танец на шесте для фигуриста Энберта.

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